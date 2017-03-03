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3 марта 2017, 15:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Захаркин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным.

Хоккейный клуб <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> расторг контракт с главным тренером Игорем <span class=error>Захаркиным</span>. Увеличить
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Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.

Специалист начинал сезон -2015/16 в качестве тренера-координатора, но после отставки Анатолия Емелина возглавил команду. Уфимская команда дошла до финала конференции. В текущем сезоне уфимцы заняли шестое место в Восточной конференции и вылетели из плей-офф по итогам пяти матчей «зелёного дерби».

Захаркин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» и СКА в качестве асистента Вячеслава Быкова.

Салават Юлаев
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