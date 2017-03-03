Захаркин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.
Специалист начинал сезон -2015/16 в качестве
Захаркин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» и СКА в качестве асистента Вячеслава Быкова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter