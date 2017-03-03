Захаркин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.

