Эксперт: Потеря Бойда для «Барыса» может стать определяющим фактором в серии с «Трактором»

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Игра в Челябинске проходила вчера, 2 марта, и завершилась победой астанинского клуба в овертайме — 1:2. При этом с 44-й минуты «Барыс» был вынужден играть без Дастина Бойда, который получил сильный удар в колено от соперника и отправился в раздевалку.

«Команды провели равный матч, с учетом того, что «Барыс» потерял лидера по ходу матча — Бойд не доиграл матч после столкновения с Александром Тридчиковым. Это, безусловно, потеря, тем более нет Брэндона Боченски, — говорит Бойков. — В овертайме явно было преимущество «Трактора» по моментам, у Щехуры было два прекрасных момента, необходимо было забивать. Возможности у «Трактора» были.

На мой взгляд, Павел Францоуз, который хорошо играет в этой серии, подчеркиваю, хорошо, много выручает — но по голу, который можно не пропускать, у него в этой серии есть, в том числе шайба Мартена Сен-Пьера. Бросок от борта, да, из-под защитника, да, очень точный по исполнению. Сен-Пьер, кстати, заменил Бойда в первом звене после ухода центрального нападающего. Поэтому я бы не стал говорить о закономерности победы, просто одна команда лучше реализовала представившиеся ей моменты. В прошлой игре «Трактор» воспользовался возможностями, Петров забросил в овертайме. С точки зрения качества, системности, терпения команды были достойны друг друга.

У «Трактора» хорошие шансы сделать счет 3−3. Сейчас пока неизвестно, что с Бойдом, пожелаем ему здоровья, но посмотрим, будет ли он в составе на следующий матч. Это будет очень важно, это может быть определяющим в серии, несмотря на то что «Трактор» уступает. Понятно, что позиции у «Барыса» сейчас лучше, они победили, едут домой и могут завершить серию в следующем матче. Но слишком равные команды, чтобы говорить о тех или иных шансах на победу.

Если брать серию в целом — «Трактору» удалось получить минимум удалений. У «Барыса» были две возможности большинства в матче, и он впервые не забросил в большинстве. Посмотрим, как все сложится для «Трактора», повторюсь, обе команды очень организованные, обученные и умеющие компенсировать те или иные потери команды.

Шестой матч серии между «Барысом» и «Трактором» пройдет завтра, 4 марта, в Астане и начнется в 17:00 по местному времени, а в прямом эфире встречу покажет телеканал KazSport.

На данный момент счет в серии 3:2 в пользу «Барыса». В случае победы в завтрашнем матче астанинский клуб выйдет в следующий раунд.