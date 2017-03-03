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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28960625/
3 марта 2017, 14:16 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Жамнов: «ВТБ Ледовый дворец» создал все условия ХК «Спартак» для проведения матчей дома

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «ВТБ Ледовый дворец» создал все условия московскому «Спартаку» для проведения клубом домашних матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

В текущем сезоне домашними аренами красно-белых были «ВТБ Ледовый дворец» в спортивно-разлекательном комплексе «Парк легенд» и Малая спортивная арена в Лужниках. В «Парке легенд» был сыгран ретро-матч с участием «Спартака» и «Локомотива», посвященный 70-летию отечественного хоккея и «Спартака». «Спартак» намерен провести все домашние матчи следующего сезона в «Парке легенд». Дворец также является домашним для столичного «Динамо».

«Все наши просьбы к представителям арены выполнялись и выполняются. Думаю, для КХЛ, наоборот, интересно и лучше, чтобы две московские команды выступали на хорошей арене, — сказал Жамнов. — И развести их по календарю, думаю, проблем не будет, поэтому, думаю, КХЛ пойдет навстречу. Никаких сложностей не было: все условия были созданы, и у нас там команда, в основном, и тренируется».

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Жамнов: Разговор болельщиков с хоккеистами «Спартака» не смог встряхнуть команду

Жамнов: Разговор болельщиков с хоккеистами «Спартака» не смог встряхнуть команду

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приход болельщиков в раздевалку игроков «Спартака» не сумел встряхнуть команду перед важными матчами регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА и СКА. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент и генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.
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