Жамнов: «ВТБ Ледовый дворец» создал все условия ХК «Спартак» для проведения матчей дома
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «ВТБ Ледовый дворец» создал все условия московскому «Спартаку» для проведения клубом домашних матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил первый
вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.
В текущем сезоне домашними аренами
«Все наши просьбы к представителям арены выполнялись и выполняются. Думаю, для КХЛ, наоборот, интересно и лучше, чтобы две московские команды выступали на хорошей арене, — сказал Жамнов. — И развести их по календарю, думаю, проблем не будет, поэтому, думаю, КХЛ пойдет навстречу. Никаких сложностей не было: все условия были созданы, и у нас там команда, в основном, и тренируется».
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