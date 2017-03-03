Жамнов: Разговор болельщиков с хоккеистами «Спартака» не смог встряхнуть команду
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приход болельщиков в раздевалку игроков «Спартака» не сумел встряхнуть команду перед важными матчами регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА и СКА. Такое мнение ТАСС высказал первый
вице-президент и генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.
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Видимо, что-то случилось...
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Накануне матча с ЦСКА, который прошел 23 января, болельщики встретились с командой в ее раздевалке и с использованием нецензурных выражений выразили неудовлетворение выступлением «Спартака», который на тот момент проиграл в восьми встречах подряд. «Спартак» проиграл обоим армейским соперникам и лишился шансов на попадание в
«Получается, что это не встряхнуло команду. У болельщиков просто накипело, поэтому что произошло, то и произошло, — сказал Жамнов. — И болельщики хотели встретиться, и мы хотели, чтобы это было не на улице или в
По словам Жамнова, его беспокоит, что ряд матчей «Спартак» в январский отрезок чемпионата уступил, не проявив характер. «Может, не хватило уверенности в своих силах. Проиграть можно с достоинством, с характером, а можно проиграть заранее. Некоторые матчи были проиграны без характера, что больше всего беспокоит, и по “физике” было видно, что состояние у команды не лучшее», — отметил он.
«Спартак» начинал сезон под руководством Германа Титова. В октябре он был уволен и исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Ярушкин.
«Обычно, когда меняешь тренера, происходит
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