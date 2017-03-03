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3 марта 2017, 13:45 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Жамнов: Разговор болельщиков с хоккеистами «Спартака» не смог встряхнуть команду

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приход болельщиков в раздевалку игроков «Спартака» не сумел встряхнуть команду перед важными матчами регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА и СКА. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент и генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

Генеральный менеджер клуба отметил что его беспокоит тот факт что ряд матчей Спартак в январский отрезок чемпионата уступил не проявив характер. Увеличить
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Накануне матча с ЦСКА, который прошел 23 января, болельщики встретились с командой в ее раздевалке и с использованием нецензурных выражений выразили неудовлетворение выступлением «Спартака», который на тот момент проиграл в восьми встречах подряд. «Спартак» проиграл обоим армейским соперникам и лишился шансов на попадание в плей-офф, заняв в итоге предпоследнее, 13-е место в Западной конференции.

«Получается, что это не встряхнуло команду. У болельщиков просто накипело, поэтому что произошло, то и произошло, — сказал Жамнов. — И болельщики хотели встретиться, и мы хотели, чтобы это было не на улице или в каком-либо другом месте. Поэтому, думаю, ничего в этом страшного нет, все это уже забыли».

По словам Жамнова, его беспокоит, что ряд матчей «Спартак» в январский отрезок чемпионата уступил, не проявив характер. «Может, не хватило уверенности в своих силах. Проиграть можно с достоинством, с характером, а можно проиграть заранее. Некоторые матчи были проиграны без характера, что больше всего беспокоит, и по “физике” было видно, что состояние у команды не лучшее», — отметил он.

«Спартак» начинал сезон под руководством Германа Титова. В октябре он был уволен и исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Ярушкин.

«Обычно, когда меняешь тренера, происходит какая-то встряска, но все равно результат не был достигнут. Поначалу команда смотрелась довольно неплохо, но потом все вернулось к старому. После Нового года был большой провал, этот спад сказался отрицательно. Мы это обсуждали, но это внутренняя кухня — мы сделали свои выводы по дальнейшему сотрудничеству с некоторыми игроками», — подчеркнул Жамнов.

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