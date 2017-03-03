Грязный «Трактор» или как челябинцы «убивают» игроков «Барыса»
Несмотря на потери казахстанцы ведут в серии
плей-офф со счетом 3:2.
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Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» вышел вперед в серии
Матч № 1.
Накал
В другом эпизоде Александр Шаров решил прервать перспективную атаку Максима Худякова, атаковав соперника сзади. Две минуты.
В конце первого периода Дмитрий Пестунов проиграл борьбу Найджелу Доусу и решил взять «реванш» — толкнул соперника на борт, за что получил двойный малый штраф. В момент «силового приема» от Доуса уже не исходило никакой угрозы.
Форвард «Трактора» Александр Тридчиков не смог результативно завершить атаку и решил спровоцировать кулачный поединок с Романом Старченко. Нападающий «Барыса» на провокацию не повелся.
Поучаствовал Старченко и в другом эпизоде, когда вступился за Брендана Шиннимина. Грубость Алексея Петрова не прошла безнаказанной.
Матч № 2.
Во втором матче
Матч № 3.
Защитник Николай Белов жестко встретил в нейтральной зоне звезду «Барыса» Найджела Доуса, и партнеры по команде сразу вступились за него. Две минуты штрафа.
Центральный нападающий Дастин Бойд попал под силовой прием одного из ведущих игроков «Трактора» Максима Якуценя и сам попытался наказать обидчика. Россиянин получил штраф «10+2».
Игрок «Трактора» Владимир Денисов жестко встретил нападающего Максима Худякова и получил «10+2».
Матч № 4.
Не обошелся без наказания и голкипер челябинцев Павел Францоуз. В пылу борьбы он решил остановить Константина Пушкарева, подставив тому подножку клюшкой. Две минуты штрафа.
Еще одна подножка. Дмитрий Пестунов сзади по ногам ударил Найджела Доуса, и тот потерял равновесие. Две минуты штрафа.
Матч № 5.
Возможно, главный агрессор «Трактора» Александр Тридчиков «вывел» из игры Дастина Бойда. Сам игрок до последнего недоумевал, что же он такого сделал… Не исключено, что Дамир Рыспаев, которого столичный клуб «потерял»
А чуть раньше «95» номер хотел поймать «пожестче» защитника «Барыса» Кевина Даллмэна.
Добавим, что несмотря на грубый и жесткий хоккей, который демонстрируют челябинцы, в серии
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