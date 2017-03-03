Грязный «Трактор» или как челябинцы «убивают» игроков «Барыса»

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Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против челябинского «Трактора», но гостевая победа не обошлась без потерь. О жесткой игре российской команды — в материале корреспондента Vesti.kz.

Матч № 1.

Накал плей-офф игроки столичного клуба прочувствовали уже в дебютном матче серии. На девятой минуте встречи Виталий Кравцов грубо сыграл против нападающего Константина Пушкарева. Судья выписал четыре минуты.

В другом эпизоде Александр Шаров решил прервать перспективную атаку Максима Худякова, атаковав соперника сзади. Две минуты.

В конце первого периода Дмитрий Пестунов проиграл борьбу Найджелу Доусу и решил взять «реванш» — толкнул соперника на борт, за что получил двойный малый штраф. В момент «силового приема» от Доуса уже не исходило никакой угрозы.

Форвард «Трактора» Александр Тридчиков не смог результативно завершить атаку и решил спровоцировать кулачный поединок с Романом Старченко. Нападающий «Барыса» на провокацию не повелся.

Поучаствовал Старченко и в другом эпизоде, когда вступился за Брендана Шиннимина. Грубость Алексея Петрова не прошла безнаказанной.

Матч № 2.

Во втором матче пенальти-бокс чаще посещали игроки «Барыса», но даже в такой ситуации Александр Шинин успел попасть в челюсть Дастину Бойду.

Матч № 3.

Защитник Николай Белов жестко встретил в нейтральной зоне звезду «Барыса» Найджела Доуса, и партнеры по команде сразу вступились за него. Две минуты штрафа.

Центральный нападающий Дастин Бойд попал под силовой прием одного из ведущих игроков «Трактора» Максима Якуценя и сам попытался наказать обидчика. Россиянин получил штраф «10+2».

Игрок «Трактора» Владимир Денисов жестко встретил нападающего Максима Худякова и получил «10+2».

Матч № 4.

Не обошелся без наказания и голкипер челябинцев Павел Францоуз. В пылу борьбы он решил остановить Константина Пушкарева, подставив тому подножку клюшкой. Две минуты штрафа.

Еще одна подножка. Дмитрий Пестунов сзади по ногам ударил Найджела Доуса, и тот потерял равновесие. Две минуты штрафа.

Матч № 5.

Возможно, главный агрессор «Трактора» Александр Тридчиков «вывел» из игры Дастина Бойда. Сам игрок до последнего недоумевал, что же он такого сделал… Не исключено, что Дамир Рыспаев, которого столичный клуб «потерял» из-за дисквалификации, очень бы пригодился в такой ситуации.

А чуть раньше «95» номер хотел поймать «пожестче» защитника «Барыса» Кевина Даллмэна.