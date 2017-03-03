Решение по главному тренеру ХК «Спартак» может быть принято в марте
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Попечительский совет хоккейного клуба «Спартак» может принять окончательное решение по кандидатуре главного тренера в марте. Об этом ТАСС рассказал первый
вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.
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В нынешнем сезоне «Спартак» тренировали ушедший в отставку в начале октября Герман Титов и исполняющий обязанности главного тренера Алексей Ярушкин.
Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что основным кандидатом на пост главного тренера команды является Сергей Шепелев, который уже возглавлял «Спартак» в 2002—2005 годы.
«Окончательное решение будем принимать уже после всех общений с каждым и поймем, с кем мы дальше идем. Тут все упирается в срок и в заседание попечительского совета, — сказал Жамнов. — Думаю, что совет соберется уже в марте. Что касается Ярушкина, то он пока остается в системе нашего клуба, будем общаться с ним».
По словам генерального менеджера клуба, Шепелев является одним из кандидатов на пост главного тренера.
«Я встречаюсь со многими кандидатами, у всех есть опыт —
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