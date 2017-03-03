Решение по главному тренеру ХК «Спартак» может быть принято в марте

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В нынешнем сезоне «Спартак» тренировали ушедший в отставку в начале октября Герман Титов и исполняющий обязанности главного тренера Алексей Ярушкин. Красно-белые заняли предпоследнее, 13-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, не попав в плей-офф.

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что основным кандидатом на пост главного тренера команды является Сергей Шепелев, который уже возглавлял «Спартак» в 2002—2005 годы.

«Окончательное решение будем принимать уже после всех общений с каждым и поймем, с кем мы дальше идем. Тут все упирается в срок и в заседание попечительского совета, — сказал Жамнов. — Думаю, что совет соберется уже в марте. Что касается Ярушкина, то он пока остается в системе нашего клуба, будем общаться с ним».

По словам генерального менеджера клуба, Шепелев является одним из кандидатов на пост главного тренера.