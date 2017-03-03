Клуб КХЛ «Спартак» продлит контракты с Лещенко и Провольневым

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Лещенко в текущем сезоне в 60 матчах набрал 20 очков (6 шайб + 14 передач). В составе сборной России он выступил на первом этапе Евротура. Провольнев сыграл 55 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков, сыграв в этом сезоне в олимпийской сборной России (для игроков не старше 25 лет).

«Думаю, у нас эти игроки останутся, будем продлевать с ними контракт — им есть, к чему стремиться, — сказал Жамнов. — Также продлим контракт с Артемом Ворониным — это спартаковский игрок, мы такими дорожим. Заканчивается контракт у Шмелева — будем с ним разговаривать».

«Результативность Гилроя — упрек нападающим»

Лучшим бомбардиром «Спартака» в регулярном чемпионате стал американский защитник Мэттью Гилрой, который набрал 38 (7+31) очков.

«Когда мы его брали, то понимали, что он из себя представляет. До того, как стать защитником, он играл в нападении. То, что у него есть атакующий потенциал, мы прекрасно понимали, и то, что он стал лучшим бомбардиром, — это, наверное, упрек и нашим нападающим», — сказал Жамнов.

По словам генерального менеджера, удержать Гилроя, у которого истекает контракт весной, будет тяжело. «Мы в стадии переговоров с ним. Претенденты, думаю, на него есть — есть рынок, и мы исходим из своих возможностей», — отметил он.

Другой игрок обороны, швед Маркус Хегстрем, покинувший команду в течение сезона, не смог адаптироваться к местным условиям, рассказал генеральный менеджер.

«В Швеции Хегстрем довольно неплохо играл — неспроста он получил титул лучшего защитника по окончании сезона. Здесь немного другой хоккей, другая страна. Я с ним разговаривал перед тем, как расторгнуть контракт, расстались мы на нормальной ноте. Он сказал, что так и не смог адаптироваться к местным условиям», — пояснил он.

«В обороне больше претензий не к вратарю, а к защитникам»

Ряд матчей «Спартак» выиграл благодаря своему шведскому вратарю Маркусу Свенссону, подчеркнул Жамнов.

«Во многих играх он давал нам шанс на победу. Были матчи, которые выигрывал именно он, не так много, как хотелось бы. Чаще всего победы, которые у нас были, происходили благодаря вратарю. Были матчи, когда вратаря бросали на произвол, поэтому у меня больше претензий не к вратарям, а к защитникам», — сказал он.