Итоги сезона. «Салават Юлаев»: открыть Капризова и провалиться
Авансы Захаркину, феерия Капризова и Умарка, вратарские проблемы и вылет в
плей-офф от «Ак Барса» — в итогах сезона-2016/17 для «Салавата».
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Регулярный чемпионат. Ошибки селекции и борьба за плей-офф
По результатам прошлого сезона главному тренеру «Салавата Юлаева» Игорю Захаркину удалось завоевать доверие не только руководства башкирского клуба, но и его болельщиков. Напомним, что бессменный соратник Вячеслава Быкова вернулся в Уфу в качестве
В том сезоне Захаркин вышел из тени Быкова, заявив о себе как о самодостаточном специалисте, и сразу же получил авансы на следующий чемпионат. «Салават» образца сезона-2016/17 комплектовался исключительно теми игроками, которые были нужны главному тренеру. В Уфу пригласили Дмитрия Воробьёва, Константина Корнеева, Дениса Куляша, оставили в составе Никласа Сведберга и Максима Гончарова. Все перечисленные игроки стали главными виновниками того, что уфимцы отвратительно провели регулярный чемпионат и стали одной из самых пропускающих команд лиги. Захаркин знал, что берёт в состав атакующих защитников, не привыкших к строгой игре у своих ворот, понимал, что преображение Сведберга в прошлом
Вообще, единение главного тренера «Салавата» со своими подопечными по ходу этого сезона вызывало уважение. Как бы плохо ни выступал башкирский клуб, Захаркин был предельно корректен и никогда не винил хоккеистов при журналистах. Команда отвечала ему тем, что несколько раз по ходу сезона выражала преданность наставнику и отговаривала его от ухода. Хотя поводы для этого действительно были.
«Салават» неудачно начал чемпионат, но уфимцы вышли из кризиса и поправили свои дела в
Но при всех своих проблемах уфимцы оставались одной из самых зрелищных команд регулярного чемпионата. И в этом опять же заслуга главного тренера! Захаркин всегда повторял хоккеистам, что они должны получать удовольствие от игры, а не относиться к хоккею как к тяжёлой работе. «Салават» играл весело, заставляя своих болельщиков то биться в экстазе от блистательных действий Кирилла Капризова, Линуса Умарка или Теему Хартикайнена, то хвататься за голову после нелепых ошибок Сведберга, Куляша или Гончарова.
Тренерская модель Захаркина, унаследовавшая от знаменитого «хоккея будущего» упор на атаку, позволила раскрыть ярчайший талант этого сезона — Кирилла Капризова. Раскованный, комбинационный хоккей идеально подходил и для нападающих — легионеров «Салавата». И если центральный форвард Андреас Энгквист почти сразу выбыл
Уфимцы в последнем матчи регулярного чемпионата могли уйти от противостояния с «Ак Барсом» и выбрать себе в соперники, например, «Авангард». Но «Салават» в соответствии с принципами честной игры обыграл «Ладу», и в
Результат «Салавата» в
Трансфер и открытие сезона. Кирилл Капризов
Капризов — это лучшее, что было в этом сезоне не только в «Салавате», но, может быть, и во всей лиге. Парень, которому не исполнилось ещё и 20 лет, заявил о себе настолько громко, что его имя эхом раздаётся по обе стороны океана. В своём первом же сезоне в команде высокого уровня он набрал 42 очка (20 голов + 22 передачи) и стал просто незаменимой фигурой для «Салавата», стабильно выходя в первом звене команды вместе с другими лидерами. Капризов показал себя и на международной арене, став лучшим бомбардиром и снайпером молодёжного чемпионата мира в Канаде. А через месяц после этого Кирилл дебютировал за взрослую сборную России на этапе Евротура и с ходу сделал
Лучший игрок. Линус Умарк
Но, несмотря на подвиги Капризова, лучшим игроком «Салавата» в этом сезоне стал швед Линус Умарк. Выходя в одном звене с молодым российским дарованием, Линус не стеснялся быть подносчиком снарядов для него и Теему Хартикайнена. Благодаря своей щедрости Умарк заработал 42 ассистентских бала, это пятый результат в регулярном чемпионате. Всего Умарк выбил 56 очков и, безусловно, стоял во главе той группы игроков, которая спасала «Салават» от позора на протяжении всего чемпионата. В конце «регулярки» Линус получил неприятное повреждение, которое поставило под сомнение его игру в
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