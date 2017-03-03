Итоги сезона. «Салават Юлаев»: открыть Капризова и провалиться

Регулярный чемпионат. Ошибки селекции и борьба за плей-офф

По результатам прошлого сезона главному тренеру «Салавата Юлаева» Игорю Захаркину удалось завоевать доверие не только руководства башкирского клуба, но и его болельщиков. Напомним, что бессменный соратник Вячеслава Быкова вернулся в Уфу в качестве тренера-консультанта, а затем стал и главным тренером, сменив не потянувшего работу в топ-клубе Анатолия Емелина. Игорю Владимировичу удалось преобразить команду, подготовить её к играм на вылет и пройти два раунда плей-офф, сложив оружие только перед будущим чемпионом.



В том сезоне Захаркин вышел из тени Быкова, заявив о себе как о самодостаточном специалисте, и сразу же получил авансы на следующий чемпионат. «Салават» образца сезона-2016/17 комплектовался исключительно теми игроками, которые были нужны главному тренеру. В Уфу пригласили Дмитрия Воробьёва, Константина Корнеева, Дениса Куляша, оставили в составе Никласа Сведберга и Максима Гончарова. Все перечисленные игроки стали главными виновниками того, что уфимцы отвратительно провели регулярный чемпионат и стали одной из самых пропускающих команд лиги. Захаркин знал, что берёт в состав атакующих защитников, не привыкших к строгой игре у своих ворот, понимал, что преображение Сведберга в прошлом плей-офф было скорее единичным случаем, но всё равно поверил в своих игроков.

Вообще, единение главного тренера «Салавата» со своими подопечными по ходу этого сезона вызывало уважение. Как бы плохо ни выступал башкирский клуб, Захаркин был предельно корректен и никогда не винил хоккеистов при журналистах. Команда отвечала ему тем, что несколько раз по ходу сезона выражала преданность наставнику и отговаривала его от ухода. Хотя поводы для этого действительно были.

«Салават» неудачно начал чемпионат, но уфимцы вышли из кризиса и поправили свои дела в октябре-ноябре. Казалось, что они будут бороться за победу в своём дивизионе с «Авангардом», но вместо этого команда Захаркина угодила в глубокое пике, в результате которого за несколько туров до окончания «регулярки» «Салават» всерьез рисковал остаться за бортом кубковой восьмёрки.

Но при всех своих проблемах уфимцы оставались одной из самых зрелищных команд регулярного чемпионата. И в этом опять же заслуга главного тренера! Захаркин всегда повторял хоккеистам, что они должны получать удовольствие от игры, а не относиться к хоккею как к тяжёлой работе. «Салават» играл весело, заставляя своих болельщиков то биться в экстазе от блистательных действий Кирилла Капризова, Линуса Умарка или Теему Хартикайнена, то хвататься за голову после нелепых ошибок Сведберга, Куляша или Гончарова.

Тренерская модель Захаркина, унаследовавшая от знаменитого «хоккея будущего» упор на атаку, позволила раскрыть ярчайший талант этого сезона — Кирилла Капризова. Раскованный, комбинационный хоккей идеально подходил и для нападающих — легионеров «Салавата». И если центральный форвард Андреас Энгквист почти сразу выбыл из-за травмы, то Хартикайнен с Умарком давали концерты весь сезон, набрав на двоих почти 100 очков. Именно эти хоккеисты своей красивой и результативной игрой оттеняли тот негатив, который сопровождал уфимский клуб весь сезон. Разногласия Захаркина и генерального менеджера «Салавата» Леонида Вайсфельда, проблемная вратарская линия, длительные серии поражений, обилие травм — всё это не позволило «Салавату» занять свое привычное место в четвёрке лучших команд Востока. Впрочем, в плей-офф уфимцы всё равно входили с высоко поднятой головой, ведь их там ждали извечные оппоненты по «зелёному дерби», а в таких принципиальных матчах все проблемы уходят на второй план.

Плей-офф. Вылет от принципиального соперника и туманное будущее

Уфимцы в последнем матчи регулярного чемпионата могли уйти от противостояния с «Ак Барсом» и выбрать себе в соперники, например, «Авангард». Но «Салават» в соответствии с принципами честной игры обыграл «Ладу», и в плей-офф КХЛ состоялось очередное «зелёное дерби». Надежды болельщиков «Салавата» на то, что их клуб волшебным образом преобразится в играх на вылет, отчасти оправдались. Команда Захаркина стала дисциплинированнее и строже играть в обороне, исчезли глупые ошибки, но этого оказалось мало. В четырёх матчах из пяти «Ак Барс» оказывался буквально на шаг впереди своих извечных соперников, выигрывая в одну шайбу. Казанцы практически ничего не позволили создать грозному нападению «Салавата», а победить уфимцам удалось как раз в том матче, когда они забросили больше одного гола.



Результат «Салавата» в плей-офф стал закономерным итогом сезона. Команду лихорадило на протяжении всего чемпионата, и вылет в первом же раунде от мощного соперника не должен никого удивлять. Плюс ко всему в играх на вылет уфимцы лишились ещё нескольких игроков из-за травм, что окончательно добило башкирскую команду. Поражение в серии 1−4, и в следующий сезон болельщики смотрят с тревогой, ведь неизвестность пугает. А неизвестно сейчас очень многое. Останутся ли Вайсфельд и Захаркин, а если нет, кто придёт на их места? Уедет ли Капризов покорять НХЛ? Верны ли слухи об уходе Умарка? От ответов на эти вопросы напрямую зависит дальнейшая судьба клуба, и ситуация должна проясниться уже совсем скоро.





Трансфер и открытие сезона. Кирилл Капризов

Капризов — это лучшее, что было в этом сезоне не только в «Салавате», но, может быть, и во всей лиге. Парень, которому не исполнилось ещё и 20 лет, заявил о себе настолько громко, что его имя эхом раздаётся по обе стороны океана. В своём первом же сезоне в команде высокого уровня он набрал 42 очка (20 голов + 22 передачи) и стал просто незаменимой фигурой для «Салавата», стабильно выходя в первом звене команды вместе с другими лидерами. Капризов показал себя и на международной арене, став лучшим бомбардиром и снайпером молодёжного чемпионата мира в Канаде. А через месяц после этого Кирилл дебютировал за взрослую сборную России на этапе Евротура и с ходу сделал хет-трик. Нет сомнения, что в нынешнем сезоне в форме «Салавата» мы видели будущую звезду российского хоккея с талантом уровня Малкина, Овечкина и Тарасенко. Капризов только прошлым летом перебрался из родного Новокузнецка в Уфу, но после такого феноменального сезона сохранить Кирилла ещё хотя бы на один год «Салавату» будет трудно. На него уже засматриваются ведущие российские клубы, да и «Миннесота» не прочь увидеть в составе своего проспекта.