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После третьего матча серии я вспомнил «Человека в футляре». Самый что ни на есть Билялетдинов. В той игре Билл сделал глупость: решил дождаться ошибок соперника, за что и получил по полной программе. Кстати, описание рассказа с футляром от самого Чехова стоит вашего внимания: «Человек в футляре: все у него в футляре. Когда лежал в гробу, казалось, улыбался: нашел свой идеал». Вылитый Билялетдинов.

В четвертом матче Билл сыграл так, как должен был в третьем: предельно активно в разрушении, жестко — никаких тебе «сильнейший выбыл». Он взял игру «на стиле». Агрессией отрезал активных защитников «Салавата», да и с нападающими играли предельно плотно.

Где он был раньше — другой вопрос. На самом деле — мог завершить серию позавчера. Но осторожность одержала верх, что для него неудивительно.

Гончаров вернулся, с ним и Дмитрий Макаров. Неплохое усиление, Хартикайнена бы еще — но с ним все плохо. И «Салават» решил не дергаться. Пропустил первым. Сравнял. В овертайме пытался решить все в свою пользу. Не слишком активно, но пытался. И получил хорошую ответную контратаку.

Весь сезон все ругали Сведберга. А он оказался лучшим игроком «Салавата» в плей-офф. И посмеяться, и взгрустнуть.

В чем было большое преимущество «Ак Барса» — казанцам ничего не надо было решать в концовке регулярки. Захаркину надо было, и готовил он команду именно к последним матчам, а не к плей-офф, как год назад. Это, само собой, сказалось. Казань в пятой игре явно перебегала соперника. И за счет объема движения и взяла эту серию.

В ней не было никаких откровений. В ней многое было понятно изначально, все-таки глубина состава «Ак Барса» многим даст прикурить. И все в итоге сложилось так, как и должно было.

По окончании матча я позвонил Леониду Вайсфельду. Он пока не готов озвучивать какие-то решения. И очень расстроен. При этом считает, что серия могла повернуться в совсем другую сторону. Трудно не согласиться, учитывая гол за 0,02 сотые секунды, и овертайм, где было несколько моментов у ворот Гарипова. При всем этом он все же не прав. «Ак Барс» в большинстве случаев был сильнее, мощнее и совершенно точно лучше подготовился к серии.

Самый главный вопрос в данном случае — останется ли у руля Захаркин. Хотелось бы, чтобы остался. В КХЛ не так много тренеров, готовых играть в атаку. Это мягко говоря. Игорь Владимирович — в авангарде. Без кавычек. И его надо бы сохранить хотя бы для развития лиги. Тем более — в команде, где можно себя проявить. Отношения между ним и генменеджером — в них и вопрос. Хочется верить, что они придут к общему знаменателю. И, кстати, Захаркину стоит поумерить амбиции. Один Корнеев чего стоит, да и Куляш был сомнительным ходом, так и оставшимся сомнительным.

Ну, а Билялетдинов — здорово сработал. Провал в третьем матче компенсировал мощнейшей игрой в четвертом, когда исход серии и решился. Если дальше будет «Авангард» — Омск стоит пожалеть. Билл знает, как справится с Канарейкиным.

Игорь ЗАХАРКИН: «ОТСТАВКА? МЕНЯ НИКУДА НЕ ВЫЗЫВАЛИ»

Главный тренер «Салавата Юлаева» после поражения в серии поделился своими впечатлениями от нее и от сезона в целом

— Поздравляю «Ак Барс» с замечательной игрой. Мы сыграли неплохо, может, могли и лучше. С «Ак Барсом» всегда интересно. Казань победила достойно и справедливо. Жаль, что мы так рано закончили сезон. Но всегда есть только один победитель.

Скандал в ресторане? Я думал, вы об удалениях. Они взрослые люди. Игроки решили собраться, обсудить. Ребята пошли поужинать. Выпили по бокалу пива. Здесь нет никакого криминала, если это не уходит дальше.

Разговоры об отставке? Всегда виноват тренер. При тех обстоятельствах, в которые мы попали, мы выступили достойно. Весь сезон мы провели без центральных нападающих, не смогли вовремя усилиться. Образовались дыры, от этого пошли травмы. Отсюда пошло и то, что мы были вынуждены бороться за плей-офф вместо того, чтобы к нему готовиться. Все силы были брошены на матчи регулярки против «Ак Барса» и «Лады».

За исключением четвертой игры, парни выглядели достойно. Нам не хватило пары игроков, которые могли бы забить гол, они у нас есть, но в лазарете. А отставка? Меня персонально никуда не вызывали. Я не знаю, что будет, но готов ко всему. Вы все узнаете. Только в космос не готов лететь.

Игорь ЕРОНКО.