Свитов выкинул клюшку Сведберга казанским болельщикам

БИЛЯЛЕТДИНОВ ИГРАЕТ ЧЕРНЫМИ

Когда Капризов сравнивал счет в четвертом матче серии, камера вдруг крупно выхватила Билялетдинова. Тренер «барсов», показалось, еле сдержался, чтобы не залезть от досады под лавку. Команда 59 минут безупречно исполняла план, но тут такое. Однако, то, что случилось потом доказывает: духи и прочие высшие силы «Зеленого дерби» на стороне Казани. Давайте загибать пальцы: 0,02 секунды Охтамаа, семь игроков на площадке, амнистия Захарчука, то самое чудо в четвертом матче, да и камбэк с 0:3, пусть в итоге и не увенчавшийся успехом. Поэтому шансы на то, что противостояние не доживет до шестой игры были как никогда высоки.

В Казани умеют болеть хоккеем, но Билялетдинов никогда не использует родные трибуны, как дополнительного игрока. Резкий стартовый штурм — это не про него. Он играет черными. Чем дольше на табло ничья — тем для «Ак Барса» лучше. Но что делать, если «Салават» сам дарит такие шансы, как три удаления подряд? Мимо «5 на 3» «Ак Барс» пройти просто не имел права — Малыхин 1:0. Кроме того было еще и четвертое удаление по ходу первого периода! Что это? Те самые проблемы с дисциплиной «Салавата», о которых говорили еще с начала зимы? Был еще и прекрасный момент у Охтамаа, но время финна, как мы уже поняли, наступает только на последней минуте. Захаркин не торопился в раздевалку после сирены на перерыв. Он поджидал судей, чтобы посмотреть им в глаза. В итоге тренер ограничился гневной речью, потому что Бутурлин и Гофман решили переждать у противоположного борта.

ЛЮБИМЫЙ СЧЕТ

Когда Билялетдинов ведет 1:0, все 9 тысяч на трибунах «Татнефть-арены» прекрасно понимают, что будет дальше. Здесь это видели уже тысячу раз. Это любимый счет наставника, тем более против «Салавата», который атакует безоглядно. Встреча соперника на своей синей, шайба из своей зоны выходит только по воздуху и терпеливое ожидание шанса — вот основы игры хозяев в такие минуты.

«Все нужно заканчивать сегодня. Малыхин — 3 (бол., raquo; — таковым был основной посыл казанских болельщиков у киосков с мороженным и бутербродами. Неизвестность перед будущим многих пугала и уже не так важно, что дерби могло закончиться раньше, чем ждали.

В третьем периоде «Ак Барс» уже и не думал атаковать. Все только смотрели на видеокуб и считали минуты. «Салават» давил и Мусин удалился. Трибуны защищались отчаянно, но шайба пущенная Арзамасцевым, после десяти рикошетов, все-таки опустилась за спиной Гарипова. Счет в серии еще позволял хозяевам рисковать, но это не про Билялетдинова. Команды согласились на «внезапную смерть».

ДРАКА НА ЗАКУСКУ

Ну какое «Зеленое дерби» без единого овертайма? Соперники остались с дальними скамейками, а такой расклад принято считать неким преимуществом для команды Захаркина. Более техничные уфимцы могут запереть «Ак Барс» в зоне и успеть смениться.

Казалось, что роковую ошибку допустил Варнаков, зацепивший соперника на входе в зону. Но Умарк с Капризовым толком не успели расставиться — и вот уже удаление Леписте.

Секач вылетел на Сведберга, как ракета: два финта, финт глазами и гол! «Ак Барс» бросился праздновать, а огорченный Сведберг кинулся на Ткачева. Массовая потасовка — как хороший десерт. Свитов взял клюшку побежденного шведского вратаря и выкинул ее счастливым болельщикам. Потом было рукопожатие. Честное и мужское. Эмоции себе позволил даже Билялетдинов. За эту серию на многое закроют глаза. Захаркин махнул болельщикам и ушел со льда одним из первых.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.