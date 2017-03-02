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2 марта 2017, 22:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Ак Барс» победил в овертайме «Салават Юлаев» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 2 мар — Р-Спорт. Казанский «Ак Барс» на своем льду переиграл в овертайме уфимский «Салават Юлаев» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и пробился в следующий раунд.

Казанский Ак Барс на своем льду переиграл в овертайме уфимский <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> в пятом матче серии 1/8 финала <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span> и пробился в следующий раунд. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Казани, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Счет в матче открыли казанцы усилиями Федора Малыхина (16-я минута), а гости ушли от поражения в основное время на 52-й после шайбы Захара Арзамасцева. Решающий бросок в овертайме на свой счет записал на 69-й минуте Иржи Секач.

«Салават Юлаев» в случае поражения вылетал из плей-офф, и первые минуты матча в Казани уфимцы провели активнее. Они больше атаковали, но, как это часто случалось в этой серии, их игре помешали удаления. В середине первого периода гости остались втроем против пятерки казанцев и Федор Малыхин реализовал большинство — 1:0.

«Ак Барс» мог решить все вопросы относительно своего выхода в следующий раунд в начале второго периода, но «Салават Юлаев» по ходу игры завладел инициативой. Опасных моментов у ворот Эмиля Гарипова было не очень много, но шайба практически не покидала его зону, и один случайный рикошет мог все изменить.

В третьем периоде «Салават Юлаев» запер «Ак Барс» в зоне обороны и оказывал непрерывное давление на ворота казанцев. В конце концов, казанская стена треснула, и гостям удалось сравнять счет. Захар Арзамасцев реализовал удаление Михаила Глухова и перевел игру в овертайм. Уфимцы продолжили атаковать, но на 9-й минуте овертайма Иржи Секач и Джастин Азеведо убежали в контратаку, и чех поставил точку в серии.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Ак Барса». Соперник казанцев в ¼ финала определится после завершения серий «Авангард» — «Адмирал» и «Трактор» — «Барыс». При этом «Ак Барс» точно не сыграет в ¼ финала Кубка Гагарина с пробившимся ранее в эту стадию магнитогорским «Металлургом».

2.03.2017 19:00 Зрители 8890 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 2:1 ОТ Салават Юлаев
(1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Захаркин
Вратари
Эмиль Гарипов Никлас Сведберг
1-й период
Энвер Лисин 10:56
Линус Умарк 13:47
Александр Нестеров 14:28
15:13 Федор Малыхин (В. Ткачев, Дж. Азеведо)
Денис Куляш 18:17
2-й период
31:22 Дамир Мусин
33:31 Михаил Глухов
Денис Куляш 33:31
3-й период
49:45 Михаил Глухов
Захар Арзамасцев 51:31
Овертайм
67:05 Михаил Варнаков
Сами Леписто 67:32
68:55 Иржи Секач (Дж. Азеведо)
Никлас Сведберг 68:55
Статистика
8 Штрафное время 14
5 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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