«Ак Барс» победил в овертайме «Салават Юлаев» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

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Встреча, прошедшая в четверг в Казани, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Счет в матче открыли казанцы усилиями Федора Малыхина (16-я минута), а гости ушли от поражения в основное время на 52-й после шайбы Захара Арзамасцева. Решающий бросок в овертайме на свой счет записал на 69-й минуте Иржи Секач.

«Салават Юлаев» в случае поражения вылетал из плей-офф, и первые минуты матча в Казани уфимцы провели активнее. Они больше атаковали, но, как это часто случалось в этой серии, их игре помешали удаления. В середине первого периода гости остались втроем против пятерки казанцев и Федор Малыхин реализовал большинство — 1:0.

«Ак Барс» мог решить все вопросы относительно своего выхода в следующий раунд в начале второго периода, но «Салават Юлаев» по ходу игры завладел инициативой. Опасных моментов у ворот Эмиля Гарипова было не очень много, но шайба практически не покидала его зону, и один случайный рикошет мог все изменить.

В третьем периоде «Салават Юлаев» запер «Ак Барс» в зоне обороны и оказывал непрерывное давление на ворота казанцев. В конце концов, казанская стена треснула, и гостям удалось сравнять счет. Захар Арзамасцев реализовал удаление Михаила Глухова и перевел игру в овертайм. Уфимцы продолжили атаковать, но на 9-й минуте овертайма Иржи Секач и Джастин Азеведо убежали в контратаку, и чех поставил точку в серии.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Ак Барса». Соперник казанцев в ¼ финала определится после завершения серий «Авангард» — «Адмирал» и «Трактор» — «Барыс». При этом «Ак Барс» точно не сыграет в ¼ финала Кубка Гагарина с пробившимся ранее в эту стадию магнитогорским «Металлургом».