Главный тренер «Куньлуня» Юрзинов-младший подал заявление об отставке
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» Владимир
Юрзинов-младший подал заявление о своей отставке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе китайского клуба.
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«Куньлунь» под руководством Юрзинова дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в нынешнем сезоне — его участие в чемпионате КХЛ было утверждено в июне прошлого года. В первый сезон пекинский клуб сумел пробиться в
О своем решении Юрзинов сообщил на
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