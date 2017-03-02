Главный тренер «Куньлуня» Юрзинов-младший подал заявление об отставке

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Куньлунь» под руководством Юрзинова дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в нынешнем сезоне — его участие в чемпионате КХЛ было утверждено в июне прошлого года. В первый сезон пекинский клуб сумел пробиться в плей-офф, где уступил действующему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу» в первом раунде с общим счетом 1−4.