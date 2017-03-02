Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28952515/
2 марта 2017, 21:19 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Главный тренер «Куньлуня» Юрзинов-младший подал заявление об отставке

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший подал заявление о своей отставке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе китайского клуба.

Главный тренер Куньлуня Юрзинов-младший подал заявление об отставке - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Куньлунь» под руководством Юрзинова дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в нынешнем сезоне — его участие в чемпионате КХЛ было утверждено в июне прошлого года. В первый сезон пекинский клуб сумел пробиться в плей-офф, где уступил действующему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу» в первом раунде с общим счетом 1−4.

О своем решении Юрзинов сообщил на пресс-конференции после пятого матча серии с «Металлургом», который закончился поражением «Куньлуня» со счетом 2:8. «Я подал заявление на расторжение контракта с клубом. Решение об уходе я принял накануне, оно связано с семейными обстоятельствами. Варианты с продолжением работы в других клубах не рассматривал», — приводит пресс-служба слова Юрзинова.

Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Игроки магнитогорского «Металлурга» одержали победу над пекинским «Куньлунем» со счетом 8:2 в пятом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышли в следующий раунд. Игра проходила в Магнитогорске.
Еще 7 новостей  Все новости
2 марта

Главный тренер "Куньлуня" Юрзинов-младший подал заявление об отставке

Вступило в силу решение о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону

Мутко: РФС в пятницу рассмотрит вариант проведения финала Кубка России в Сочи