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2 марта 2017, 20:57 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Занковец — о победе над «Трактором» в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал результат пятого матча серии против «Трактора» в плей-офф КХЛ.

Игра в Челябинске завершилась со счетом 1:2 в овертайме. Победную шайбу «Барыса» на 71-й минуте забросил Мартен Сен-Пьер.

«Мы попытались указать игрокам на те нюансы, которые могут быть важны в овертайме. Я не буду говорить детали. Ребята и сами понимали, насколько важно не допускать ошибки и как строго надо играть, чтобы не дать сопернику возможностей забить гол.

Я бы не хотел кого-то выделять из команды. На самом деле очень тяжелые матчи. В плей-офф чем дальше, тем тяжелее — накапливается усталость. Все ребята — молодцы, все отдавались полностью игре и ни к кому претензий нет, — сказал Занковец в эфире «КХЛ-ТВ».

На данный момент «Барыс» со счетом 3:2 лидирует в серии до четырех побед. Шестой и, возможно, последний матч пройдет в Астане 4 марта. В случае победы «Барыс» выйдет в следующий круг плей-офф КХЛ.

Отметим, что шестой матч серии рискует пропустить нападающий «Барыса» Дастин Бойд — в сегодняшней игре он получил травму. Ранее астанинский клуб потерял своего капитана Брэндона Боченски, который пока ни разу не сыграл в плей-офф по состоянию здоровья.

2.03.2017 17:00 Зрители 7500 Плей-офф: 1/4 финала конференций ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 1:2 ОТ Барыс
(0:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Эдуард Занковец
Вратари
Павел Францоуз Хенрик Карлссон
1-й период
04:09 Александр Тридчиков
Константин Пушкарев (Н. Доус, Д. Бойд) 12:19
Роман Старченко 13:03
2-й период
Максим Семенов 20:41
Брендан Шиннимин 24:40
Мартен Сан-Пьер 28:28
29:46 Артем Бородкин (М. Якуценя, Кир. Кольцов)
3-й период
43:09 Александр Тридчиков
Овертайм
66:57 Алексей Кручинин
Мартен Сан-Пьер 70:41
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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