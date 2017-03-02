Игра в Челябинске завершилась со счетом 1:2 в овертайме. Победную шайбу «Барыса» на 71-й минуте забросил Мартен Сен-Пьер.

«Мы попытались указать игрокам на те нюансы, которые могут быть важны в овертайме. Я не буду говорить детали. Ребята и сами понимали, насколько важно не допускать ошибки и как строго надо играть, чтобы не дать сопернику возможностей забить гол.

Я бы не хотел кого-то выделять из команды. На самом деле очень тяжелые матчи. В плей-офф чем дальше, тем тяжелее — накапливается усталость. Все ребята — молодцы, все отдавались полностью игре и ни к кому претензий нет, — сказал Занковец в эфире «КХЛ-ТВ».

На данный момент «Барыс» со счетом 3:2 лидирует в серии до четырех побед. Шестой и, возможно, последний матч пройдет в Астане 4 марта. В случае победы «Барыс» выйдет в следующий круг плей-офф КХЛ.