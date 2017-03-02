Два хет-трика от «Магнитки» и злой «Авангард»
«Металлург» первым прошел в следующий раунд.
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АВАНГАРД — АДМИРАЛ — 3−2: КАНАРЕЙКИН НАШЕЛ СОЧЕТАНИЯ
В условиях скоротечности
Ладилось и у других парней Канарейкина. Американский крайний Дэвид Бут, ни разу не забивавший в своих считанных кубковых матчах, разродился дублем, пробив обоих голкиперов «Адмирала». После возвращения в Омск «моряки» откровенно терялись на фоне поймавших кураж сибиряков. При двукратном преимуществе в бросках шансов не было ни у Бобкова, ни Серебрякова. Михеев и Файзулин довершили сухой разгром, однако заслуженного «сухаря» Фурха лишили, подарив Олегу Шилину первые минуты в
МЕТАЛЛУРГ Мг — КУНЬЛУНЬ — 4−1: ЧЕМПИОНСКИЙ ОТВЕТ
Магнитогорцы адекватно восприняли урок в Поднебесной и ожидаемо легко вышли в следующий раунд, установив рекорд результативности нынешнего
Пекинцев хватило только на недолгое сопротивление и голы престижа от Томми Тайми и Станислава Альшевского. В начале третьего Зарипов оформил
ТРАКТОР — БАРЫС — 2−3: СЕРИЯ, ГДЕ ВСЕ РЕШАЮТ МЕЛОЧИ
Большое количество заброшенных шайб, имевшее место в первых матчах этой серии, отошло на второй план. Пятая игра получилась скупой на голы, и все решили микроэпизоды. В овертайме лидер челябинцев Пол Щехура не использовал два момента, зато не
Когда смотришь старые записи, порой, поражаешься, как смешно действовали вратари тех лет, и какие смешные и легкие шайбы они, порой, пропускали. Современная амуниция и стиль игры сводят голы с прямых бросков к минимуму. Опускаясь на колени, современный голкипер автоматически перекрывает весь низ. Однако и в такой манере находится прореха — и шайба
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