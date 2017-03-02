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2 марта 2017, 20:59 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Два хет-трика от «Магнитки» и злой «Авангард»

«Металлург» первым прошел в следующий раунд.

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АВАНГАРД — АДМИРАЛ — 3−2: КАНАРЕЙКИН НАШЕЛ СОЧЕТАНИЯ

В условиях скоротечности плей-офф тренерское чутье и запредельный настрой становятся решающими фактором. После неудач во Владивостоке наставник «Авангарда» вновь перетряхнул составы, отрядив Максима Пестушко в ударную пятерку, и угадал. Перед своими зрителями омичи взяли отличный темп, и тройка Соботки выстрелила уже в дебюте. Под занавес периода позиционную атаку этой же пятерки увенчала дебютная кубковая шайба Виталия Меньшикова.

Ладилось и у других парней Канарейкина. Американский крайний Дэвид Бут, ни разу не забивавший в своих считанных кубковых матчах, разродился дублем, пробив обоих голкиперов «Адмирала». После возвращения в Омск «моряки» откровенно терялись на фоне поймавших кураж сибиряков. При двукратном преимуществе в бросках шансов не было ни у Бобкова, ни Серебрякова. Михеев и Файзулин довершили сухой разгром, однако заслуженного «сухаря» Фурха лишили, подарив Олегу Шилину первые минуты в плей-офф.

МЕТАЛЛУРГ Мг — КУНЬЛУНЬ — 4−1: ЧЕМПИОНСКИЙ ОТВЕТ

Магнитогорцы адекватно восприняли урок в Поднебесной и ожидаемо легко вышли в следующий раунд, установив рекорд результативности нынешнего плей-офф. Второй разгром дня учинила лучшая тройка прошлого сезона Зарипов — Коварж — Мозякин. Они четырежды реализовали лишнего и трижды набросали в равных составах. Украшением встречи стал классический розыгрыш, который замкнул лучший правый нашего хоккея. После долгожданного тысячного балла Мозякин пока не уходит со льда без очков.

Пекинцев хватило только на недолгое сопротивление и голы престижа от Томми Тайми и Станислава Альшевского. В начале третьего Зарипов оформил хет-трик, и на лед посыпались бейсболки и даже конические головные уборы из Азии. Десять минут спустя площадку чистили после третьей шайбы Яна Коваржа.

ТРАКТОР — БАРЫС — 2−3: СЕРИЯ, ГДЕ ВСЕ РЕШАЮТ МЕЛОЧИ

Большое количество заброшенных шайб, имевшее место в первых матчах этой серии, отошло на второй план. Пятая игра получилась скупой на голы, и все решили микроэпизоды. В овертайме лидер челябинцев Пол Щехура не использовал два момента, зато не очень-то и опасный бросок Мартина Сен-Пьера достиг цели.

Когда смотришь старые записи, порой, поражаешься, как смешно действовали вратари тех лет, и какие смешные и легкие шайбы они, порой, пропускали. Современная амуниция и стиль игры сводят голы с прямых бросков к минимуму. Опускаясь на колени, современный голкипер автоматически перекрывает весь низ. Однако и в такой манере находится прореха — и шайба Сент-Пьера, пущенная не сильным, но все же далеко не пушечным броском, наглядное тому подтверждение.

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