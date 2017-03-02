КХЛ никогда не снимет дисквалификацию с Рыспаева

«Никогда не снимем дисквалификацию с Рыспаева», — говорится в сообщении представителя.



Рыспаев был дисквалифицирован за устроенную им массовую драку в предсезонном матче с «Куньлунем» в прошлом августе.



Сейчас он выступает в чемпионате Казахстана за клуб «Номад».