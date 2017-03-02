КХЛ никогда не снимет дисквалификацию с Рыспаева
КХЛ не снимет бессрочную корпоративную дисквалификацию, наложенную на тафгая «Барыса» Дамира Рыспаева, сообщает известный журналист и инсайдер Алексей Шевченко со ссылкой на представителя лиги.
«Никогда не снимем дисквалификацию с Рыспаева», — говорится в сообщении представителя.
Рыспаев был дисквалифицирован за устроенную им массовую драку в предсезонном матче с «Куньлунем» в прошлом августе.
Сейчас он выступает в чемпионате Казахстана за клуб «Номад».
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