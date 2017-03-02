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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28952396/
2 марта 2017, 21:04 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

КХЛ никогда не снимет дисквалификацию с Рыспаева

КХЛ не снимет бессрочную корпоративную дисквалификацию, наложенную на тафгая «Барыса» Дамира Рыспаева, сообщает известный журналист и инсайдер Алексей Шевченко со ссылкой на представителя лиги.

«Никогда не снимем дисквалификацию с Рыспаева», — говорится в сообщении представителя.

Рыспаев был дисквалифицирован за устроенную им массовую драку в предсезонном матче с «Куньлунем» в прошлом августе.

Сейчас он выступает в чемпионате Казахстана за клуб «Номад».

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