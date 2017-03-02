«Барыс» победил «Трактор» в пятом матче и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

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Игра проходила в Челябинске сегодня, 2 марта, и завершилась со счетом 1:2 в овертайме в пользу «Барыса».

В основное время команды не выявили победителя. Счет же на 14-й минуте открыли игроки «Барыса» — на 13-й минуте комбинацию с участием Дастина Бойда и Найджела Доуса точным броском завершил Константин Пушкарев.

Отыгрался «Трактор» во втором периоде. На 30-й минуте челябинцы успешно сыграли в большинстве, а шайбу на свой счет записал Артем Бородкин.

Третий период команды провели всухую. Запомнился этот отрезок игры травмой Дастина Бойда. На 14-й минуте один из лидеров «Барыса» получил болезненный удар в колено от Александра Тридчикова и досрочно отправился в раздевалку. Из-за потери своего нападающий казахстанский клуб перестроился на игру в три звена.

Несмотря на все трудности, «Барыс» в овертайме сумел вырвать победу. Решающую шайбу на 71-й минуте забросил канадский нападающий Мартин Сен-Пьер. При этом взятие ворот было засчитано лишь после видеопросмотра.