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2 марта 2017, 20:22 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» победил «Трактор» в пятом матче и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Барыса» победили челябинский «Трактор» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

При этом с 44-й минуте астанинский клуб играл без своего лидера Дастина Бойда. Увеличить
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Игра проходила в Челябинске сегодня, 2 марта, и завершилась со счетом 1:2 в овертайме в пользу «Барыса».

В основное время команды не выявили победителя. Счет же на 14-й минуте открыли игроки «Барыса» — на 13-й минуте комбинацию с участием Дастина Бойда и Найджела Доуса точным броском завершил Константин Пушкарев.

Отыгрался «Трактор» во втором периоде. На 30-й минуте челябинцы успешно сыграли в большинстве, а шайбу на свой счет записал Артем Бородкин.

Третий период команды провели всухую. Запомнился этот отрезок игры травмой Дастина Бойда. На 14-й минуте один из лидеров «Барыса» получил болезненный удар в колено от Александра Тридчикова и досрочно отправился в раздевалку. Из-за потери своего нападающий казахстанский клуб перестроился на игру в три звена.

Несмотря на все трудности, «Барыс» в овертайме сумел вырвать победу. Решающую шайбу на 71-й минуте забросил канадский нападающий Мартин Сен-Пьер. При этом взятие ворот было засчитано лишь после видеопросмотра.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Барыса». Следующий матч пройдет 4 марта в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени, а в прямом эфире его покажет KazSport. В случае победы «Барыс» выйдет в следующий круг плей-офф КХЛ.

2.03.2017 17:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 1:2 ОТ Барыс
(0:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Эдуард Занковец
Вратари
Павел Францоуз Хенрик Карлссон
1-й период
04:09 Александр Тридчиков
Константин Пушкарев (Н. Доус, Д. Бойд) 12:19
Роман Старченко 13:03
2-й период
Максим Семенов 20:41
Брендан Шиннимин 24:40
Мартен Сан-Пьер 28:28
29:46 Артем Бородкин (Кир. Кольцов, М. Якуценя)
3-й период
43:09 Александр Тридчиков
Овертайм
66:57 Алексей Кручинин
Мартен Сан-Пьер 70:41
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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