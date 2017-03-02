«Барыс» победил «Трактор» в пятом матче и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты «Барыса» победили челябинский «Трактор» в пятом матче серии 1/8 финала
плей-офф КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила в Челябинске сегодня, 2 марта, и завершилась со счетом 1:2 в овертайме в пользу «Барыса».
В основное время команды не выявили победителя. Счет же на 14-й минуте открыли игроки «Барыса» — на 13-й минуте комбинацию с участием Дастина Бойда и Найджела Доуса точным броском завершил Константин Пушкарев.
Отыгрался «Трактор» во втором периоде. На 30-й минуте челябинцы успешно сыграли в большинстве, а шайбу на свой счет записал Артем Бородкин.
Третий период команды провели всухую. Запомнился этот отрезок игры травмой Дастина Бойда. На 14-й минуте один из лидеров «Барыса» получил болезненный удар в колено от Александра Тридчикова и досрочно отправился в раздевалку.
Несмотря на все трудности, «Барыс» в овертайме сумел вырвать победу. Решающую шайбу на 71-й минуте забросил канадский нападающий Мартин
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Барыса». Следующий матч пройдет 4 марта в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени, а в прямом эфире его покажет KazSport. В случае победы «Барыс» выйдет в следующий круг
|2.03.2017 17:00
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
|Анвар Гатиятулин
|Эдуард Занковец
|Павел Францоуз
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|04:09
|Александр Тридчиков
|Константин Пушкарев (Н. Доус, Д. Бойд)
|12:19
|Роман Старченко
|13:03
|2-й период
|Максим Семенов
|20:41
|Брендан Шиннимин
|24:40
|Мартен Сан-Пьер
|28:28
|29:46
|Артем Бородкин (Кир. Кольцов, М. Якуценя)
|3-й период
|43:09
|Александр Тридчиков
|Овертайм
|66:57
|Алексей Кручинин
|Мартен Сан-Пьер
|70:41
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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