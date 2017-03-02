«Барыс» вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Трактором»

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Пушкарев (13-я минута) и Мартин Сен-Пьер (71). У проигравших отличился Артем Бородкин (30).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу клуба из Казахстана.

Следующий матч пройдет 4 марта в Астане.