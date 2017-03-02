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2 марта 2017, 20:25 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Барыс» вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Трактором»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Астанинский «Барыс» в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:1 в пятом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Барыс вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с Трактором - Фото Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Пушкарев (13-я минута) и Мартин Сен-Пьер (71). У проигравших отличился Артем Бородкин (30).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу клуба из Казахстана.

Следующий матч пройдет 4 марта в Астане.

2.03.2017 17:00 Зрители 7500 Плей-офф: 1/4 финала конференций ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 1:2 ОТ Барыс
(0:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Эдуард Занковец
Вратари
Павел Францоуз Хенрик Карлссон
1-й период
04:09 Александр Тридчиков
Константин Пушкарев (Н. Доус, Д. Бойд) 12:19
Роман Старченко 13:03
2-й период
Максим Семенов 20:41
Брендан Шиннимин 24:40
Мартен Сан-Пьер 28:28
29:46 Артем Бородкин (М. Якуценя, Кир. Кольцов)
3-й период
43:09 Александр Тридчиков
Овертайм
66:57 Алексей Кручинин
Мартен Сан-Пьер 70:41
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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