«Барыс» вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Трактором»
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Астанинский «Барыс» в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:1 в пятом матче 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Пушкарев (13-я минута) и Мартин
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу клуба из Казахстана.
Следующий матч пройдет 4 марта в Астане.
|2.03.2017 17:00
|Зрители 7500
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Эдуард Занковец
Вратари
|Павел Францоуз
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|04:09
|Александр Тридчиков
|Константин Пушкарев (Н. Доус, Д. Бойд)
|12:19
|Роман Старченко
|13:03
|2-й период
|Максим Семенов
|20:41
|Брендан Шиннимин
|24:40
|Мартен Сан-Пьер
|28:28
|29:46
|Артем Бородкин (М. Якуценя, Кир. Кольцов)
|3-й период
|43:09
|Александр Тридчиков
|Овертайм
|66:57
|Алексей Кручинин
|Мартен Сан-Пьер
|70:41
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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