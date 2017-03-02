Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Данис Зарипов (6, 15 и 41-я минуты), Ян Коварж (11, 35, 50), Сергей Мозякин (26) и Ярослав Косов (49). У гостей отличились Тайми Томми (14) и Ярослав Альшевский (60).

Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Металлурга».

Самая крупная победа в плей-офф принадлежит казанскому «Ак Барсу», который в 2009 году обыграл омский «Авангард» со счетом 11:1.

Соперник магнитогорцев по четвертьфиналу станет известен позднее. Четвертьфинальные игры на Востоке пройдут 9, 11, 13, 15, и, если потребуется, 17, 19 и 21 марта.