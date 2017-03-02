Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28951887/
2 марта 2017, 19:45 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Игроки магнитогорского «Металлурга» одержали победу над пекинским «Куньлунем» со счетом 8:2 в пятом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышли в следующий раунд. Игра проходила в Магнитогорске.

Магнитогорский Металлург победил Куньлунь и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей шайбы забросили Данис Зарипов (6, 15 и 41-я минуты), Ян Коварж (11, 35, 50), Сергей Мозякин (26) и Ярослав Косов (49). У гостей отличились Тайми Томми (14) и Ярослав Альшевский (60).

Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Металлурга».

Самая крупная победа в плей-офф принадлежит казанскому «Ак Барсу», который в 2009 году обыграл омский «Авангард» со счетом 11:1.

Соперник магнитогорцев по четвертьфиналу станет известен позднее. Четвертьфинальные игры на Востоке пройдут 9, 11, 13, 15, и, если потребуется, 17, 19 и 21 марта.

2.03.2017 17:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Арена Металлург"
Металлург Мг 8:2 Куньлунь
(3:1, 2:0, 3:1)
Главные тренеры
Илья Воробьев Владимир Юрзинов
Вратари
Василий Кошечкин Томи Кархунен
1-й период
Бретт Беллемор 04:44
05:55 Данис Зарипов (К. Ли)
10:00 Ян Коварж (К. Ли, Д. Зарипов)
12:07 Денис Платонов
Томми Тайми (Т. Виклунд) 13:59
14:30 Данис Зарипов (К. Ли, А. Береглазов)
Томаш Марцинко 15:01
2-й период
Миика Лахти 21:11
Бретт Беллемор 24:58
25:01 Сергей Мозякин (К. Ли, Ян Коварж)
26:31 Оскар Осала
Юйэнь Зак 28:51
Юйэнь Зак 28:51
34:15 Ярослав Косов
Томми Тайми 34:15
34:59 Ян Коварж (А. Береглазов, С. Мозякин)
3-й период
40:49 Данис Зарипов (С. Мозякин, Ян Коварж)
48:57 Ярослав Косов (Т. Филиппи)
Макс Вярн 49:28
49:51 Ян Коварж (К. Ли)
50:27 Евгений Тимкин
Ярослав Альшевский (Т. Мянтюля) 59:48
Статистика
8 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
2 марта

Магнитогорский "Металлург" победил "Куньлунь" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Вступило в силу решение о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону

Мутко: РФС в пятницу рассмотрит вариант проведения финала Кубка России в Сочи