Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Игроки магнитогорского «Металлурга» одержали победу над пекинским «Куньлунем» со счетом 8:2 в пятом матче 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышли в следующий раунд. Игра проходила в Магнитогорске.
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В составе победителей шайбы забросили Данис Зарипов (6, 15 и 41-я минуты), Ян Коварж (11, 35, 50), Сергей Мозякин (26) и Ярослав Косов (49). У гостей отличились Тайми Томми (14) и Ярослав Альшевский (60).
Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Металлурга».
Самая крупная победа в
Соперник магнитогорцев по четвертьфиналу станет известен позднее. Четвертьфинальные игры на Востоке пройдут 9, 11, 13, 15, и, если потребуется, 17, 19 и 21 марта.
|2.03.2017 17:00
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|8:2
|Куньлунь
|(3:1, 2:0, 3:1)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Владимир Юрзинов
Вратари
|Василий Кошечкин
|Томи Кархунен
|1-й период
|Бретт Беллемор
|04:44
|05:55
|Данис Зарипов (К. Ли)
|10:00
|Ян Коварж (К. Ли, Д. Зарипов)
|12:07
|Денис Платонов
|Томми Тайми (Т. Виклунд)
|13:59
|14:30
|Данис Зарипов (К. Ли, А. Береглазов)
|Томаш Марцинко
|15:01
|2-й период
|Миика Лахти
|21:11
|Бретт Беллемор
|24:58
|25:01
|Сергей Мозякин (К. Ли, Ян Коварж)
|26:31
|Оскар Осала
|Юйэнь Зак
|28:51
|Юйэнь Зак
|28:51
|34:15
|Ярослав Косов
|Томми Тайми
|34:15
|34:59
|Ян Коварж (А. Береглазов, С. Мозякин)
|3-й период
|40:49
|Данис Зарипов (С. Мозякин, Ян Коварж)
|48:57
|Ярослав Косов (Т. Филиппи)
|Макс Вярн
|49:28
|49:51
|Ян Коварж (К. Ли)
|50:27
|Евгений Тимкин
|Ярослав Альшевский (Т. Мянтюля)
|59:48
Статистика
|8
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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