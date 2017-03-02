В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный тренер России Юрий Новиков и экс-главный тренер петербургского СКА Айван Занатта.



— За четыре года в «Торпедо» Петерис Скудра выиграл всего одну серию в плей-офф. Может быть, тренеру нужен новый вызов, а клубу новый наставник?

Кожевников : Конечно, нижегородцам нужен новый главный тренер! Скудра работает три года, но результата нет, притом что команда у нижегородцев опытная, игроки опытные. Игры в плей-офф нет никакой. Против хорошей, плотной игры, которую показало московское «Динамо», они ничего не могут сделать. Может, это их устраивает?



Новиков : В советские времена «Торпедо» было очень самобытным коллективом. Но в той команде были мастера, а эта более работоспособная и боевая. В серии с «Динамо» ей не хватило мастерства, а его создают мастера. Проблема «Торпедо» не в тренере, а в отсутствии мастеров. Класса чуть-чуть не хватает. Как его повысить — это уже вопрос тренерский. Можно открыть внутренний резерв игрока или провести селекцию.



Занатта : Скудра неплохо работает в «Торпедо», всегда можно успеть расстаться с наставником. Здесь, мне кажется, самому Петерису необходимо чуть пересмотреть свой взгляд на хоккей, и дать больше воли и возможности созидать игрокам первого звена. Именно этой креативности и не хватает в каждом плей-офф. Если помните, единственная победа в серии случилась с «Йокеритом», который с трудом набирал состав на игру из-за травм.



— Минское «Динамо» провалило плей-офф, но на хорошем уровне провело регулярный чемпионат. Крэйг Вудкрофт должен продолжить работу с командой?

Кожевников : Для меня странно и непонятно, что там происходит. Это отдельная страна, у них свои порядки. Игра минчан в серии с «Локомотивом» — позорище. Это странно, потому что они неплохо выступали в регулярном сезоне, но в плей-офф вдруг наступил такой провал.



Новиков : Это не нам решать. То, что «Динамо» попало в плей-офф, очевидный шаг вперёд. Белорусский хоккей сделал шаг вперёд, но команде, как и в случае с «Торпедо», не хватило мастерства. «Локомотив» тоже рабочая команда, там всё построено на самоотдаче и на уважении к традициям. Они выше, чем минчане, на сегодняшний день.

Занатта : Крэйг работал только первый год в этом клубе. После немецкой лиги тяжело сразу понять все тонкости подготовки команды к игре в КХЛ. Считаю, что в этом плей-офф он получил неоценимый опыт, который поможет ему пересмотреть своё видение. Они должны дать ему ещё время.



— Есть ли у «Динамо» и «Локомотива» шансы в сериях со СКА и ЦСКА соответственно?

Кожевников : Шансы у них есть, но обеим командам будет тяжело. СКА и ЦСКА — два высококлассных коллектива. У ЦСКА была трудная серия с «Йокеритом», финский клуб хорошо к ней подготовился, а вот противостояние Ярославля с Минском прошло для команды Кудашова как по маслу. Скажу так, что ЦСКА сильнее «Локомотива», а СКА превосходит «Динамо». Но у москвичей есть один серьёзный козырь — у них отлично играет вратарь Ерёменко.

Новиков : У «Динамо», при всём к ним уважении, один шанс из тысячи, не больше. Он есть у любого спортсмена, который выходит на соревнования. А вот «Локомотив» теоретически и практически способен выиграть серию у ЦСКА, но для этого им нужно будет прыгнуть выше головы. Что им может помочь? Тренерская подготовка, хорошая подготовка команды к этому раунду и удача. Если всё это сойдётся, то почему бы и нет? Это будет очень интересная серия.