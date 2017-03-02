«Авангард» разгромил «Адмирал» и вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 6:0 победил владивостокский «Адмирал» в пятом матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.
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Шайбы забросили Владимир Соботка (7-я минута), Юнас Анелев (14), Виталий Меньшиков (17), Дэвид Бут (25), Илья Михеев (37) и Данил Файзуллин (43).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу омичей. Шестая игра пройдет 4 марта во Владивостоке.
Главные тренеры
|Федор Канарейкин
|Александр Андриевский
Вратари
|Доминик Фурх 50:43 (О. Шилин 50:43)
|Игорь Бобков 20:00 (Н. Серебряков 20:00)
|1-й период
|06:00
|Владимир Соботка (Н. Лемтюгов, М. Пестушко)
|13:27
|Юнас Анелев
|16:54
|Виталий Меньшиков (В. Соботка)
|18:04
|Илья Михеев
|Сергей Барбашев
|18:04
|2-й период
|24:53
|Дэвид Бут (Е. Медведев, М. Юньков)
|36:54
|Илья Михеев (Ил. Зубов, В. Пьянов)
|Андрей Конев
|37:35
|3-й период
|42:00
|Данил Файзуллин (Э. Густафссон)
|46:37
|Дэвид Бут
|48:00
|Евгений Медведев
|56:14
|Илья Зубов
Статистика
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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