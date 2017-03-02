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2 марта 2017, 18:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Авангард» разгромил «Адмирал» и вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 6:0 победил владивостокский «Адмирал» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Авангард разгромил Адмирал и вышел вперед в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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Шайбы забросили Владимир Соботка (7-я минута), Юнас Анелев (14), Виталий Меньшиков (17), Дэвид Бут (25), Илья Михеев (37) и Данил Файзуллин (43).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу омичей. Шестая игра пройдет 4 марта во Владивостоке.

2.03.2017 16:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Арена Омск"
Авангард 6:0 Адмирал
(3:0, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
Федор Канарейкин Александр Андриевский
Вратари
Доминик Фурх 50:43 (О. Шилин 50:43) Игорь Бобков 20:00 (Н. Серебряков 20:00)
1-й период
06:00 Владимир Соботка (Н. Лемтюгов, М. Пестушко)
13:27 Юнас Анелев
16:54 Виталий Меньшиков (В. Соботка)
18:04 Илья Михеев
Сергей Барбашев 18:04
2-й период
24:53 Дэвид Бут (Е. Медведев, М. Юньков)
36:54 Илья Михеев (Ил. Зубов, В. Пьянов)
Андрей Конев 37:35
3-й период
42:00 Данил Файзуллин (Э. Густафссон)
46:37 Дэвид Бут
48:00 Евгений Медведев
56:14 Илья Зубов
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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