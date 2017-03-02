Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28950614/
2 марта 2017, 17:55 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Максим Швецов продлил контракт с минским «Динамо»

Защитник минского «Динамо» подписал новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает официальный сайт бело-синих.

Защитник минского Динамо подписал новый долгосрочный контракт с клубом сообщает официальный сайт <nobr>бело-синих.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Швецов в прошлом сезоне провел 18 игр за дублирующий состав, в которых отличился один раз. Кроме того, в сезоне-2016 Максим дебютировал за основной состав и провел три матча. В настоящее время молодой защитник тренируется вместе с дублирующим составом и ожидает выезда в Англию, где пройдут матчи элитного раунда юношеского чемпионата Европы-2017 (U-19). Швецов является капитаном сборной Беларуси.

Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в пятом матче плей-офф и завершило борьбу за Кубок Гагарина

Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в пятом матче плей-офф и завершило борьбу за Кубок Гагарина

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в пятом матче плей-офф со счетом 4:1 и завершило борьбу за Кубок Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ