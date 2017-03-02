Максим Швецов продлил контракт с минским «Динамо»
Защитник минского «Динамо» подписал новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает официальный сайт
бело-синих.
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Швецов в прошлом сезоне провел 18 игр за дублирующий состав, в которых отличился один раз. Кроме того, в сезоне-2016 Максим дебютировал за основной состав и провел три матча. В настоящее время молодой защитник тренируется вместе с дублирующим составом и ожидает выезда в Англию, где пройдут матчи элитного раунда юношеского чемпионата Европы-2017 (U-19). Швецов является капитаном сборной Беларуси.
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