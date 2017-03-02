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2 марта 2017, 17:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Кожевников: «Локомотив» имеет шансы пройти ЦСКА в плей-офф, но будет тяжело

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Хоккеисты ярославского «Локомотива» имеют шансы победить московский ЦСКА во втором раунде плей-офф КХЛ, но им предстоят тяжелые матчи, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

В полуфинале Западной конференции «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Первые матчи серии пройдут 8 и 10 марта на льду армейцев. В первом раунде плей-офф ярославская команда победила минское «Динамо» со счетом 4:1 в серии, а ЦСКА был сильнее финского «Йокерита» — 4:0.

«У “Локомотива” есть шансы, они на удивление достаточно легко прошли Минск. А у ЦСКА большая скамейка, большая ротация, и для ярославцев это будут тяжелые игры. Но будет очень интересно. Я думаю, что у Ярославля сейчас неплохая реализация большинства. А ЦСКА — целая машина. Деталей нет, но все равно машина работает — большая скамейка и агрессивный хоккей», — сказал Кожевников по телефону.

Легионерскую пятерку «Локомотива» составляют нападающий Брэндон Козун, с 10 очками (1 шайба, 9 передач) после пяти матчей лидирующий в списке лучших бомбардиров плей-офф, Стаффан Кронвалль, с 6 очками (3+3) лидирующий в списке лучших бомбардиров-защитников, а также форварды Петри Контиола, Максим Тальбо и защитник Якуб Накладал.

«У ЦСКА большие шансы пройти дальше. Остановить легионерскую пятерку армейцы могут за счет быстрой игры, не давать сопернику думать — что ЦСКА и умеет делать», — добавил он.

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