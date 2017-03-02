Украинский специалист может возглавить клуб КХЛ

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Главным тренером новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2017/18 будет Вадим Шахрайчук, сообщает All Hockey со ссылкой на свои источники.

Наканунебыло объявлено, о расторжении «Кузней» контракта с Сергеем Бердниковым, который руководил командой в минувшем регулярном чемпионате.

Команда из Новокузнецка заняла последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ сезона 2016/17, набрав всего 40 очков в 60 матчах.

Украинский специалист во времена игровой карьеры выступал за украинские «Сокол», ШВСМ, АТЭК и «Компаньон-Нафтогаз», девять российских клубов, среди которых «Ак Барс», «Локомотив» и «Динамо», немецкий ХК «Айс Тайгерс» (Нюрнберг) и словацкий «Зволен».

Обладатель Кубка Чемпионов (2006), Чемпион России (2002, 2005), серебряный призёр чемпионата Германии (1999), серебряный призёр чемпионата России (2001), серебряный призёр чемпионата Украины (2013).