Блум и Пережогин не сыграют в пятом матче серии «Авангард» — «Адмирал»
Джонатон Блум и Александр Пережогин не сыграют в пятом матче серии «Авангард» — «Адмирал», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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Видимо, что-то случилось...
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Травмированного защитника дальневосточного клуба заменит Иван Гавриленко, а вместо Пережогина за омичей впервые в этом
Бобков (Серебряков);
Мнацян — Бартулис,
Волченков — Моррисонн,
Конев — Земчёнок,
Курашов — Гавриленко;
Краснослободцев — Ткачёв — Казаков,
Александров — Алексеев — Жафяров,
Фисенко — Райт — Барбашев,
Плотников — Иванов — Сигарёв.
«Авангард»:
Фурх (Шилин)
Густафссон — Анелёв,
Мартынов — Медведев,
Меньшиков — Григорьев,
Орлов — Дервук;
Лемтюгов — Соботка — Пестушко,
Пьянов — Зубов — Михеев,
Хохряков — Кучерявенко — Бурдасов,
Бут — Юньков — Файзуллин.
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