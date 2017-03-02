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2 марта 2017, 15:50 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Блум и Пережогин не сыграют в пятом матче серии «Авангард» — «Адмирал»

Джонатон Блум и Александр Пережогин не сыграют в пятом матче серии «Авангард» — «Адмирал», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

<span class=error>Джонатон</span> <span class=error>Блум</span> и Александр <span class=error>Пережогин</span> не сыграют в пятом матче серии Авангард — Адмирал сообщает корреспондент Чемпионата Дмитрий <span class=error>Ерыкалов</span>. Увеличить
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Травмированного защитника дальневосточного клуба заменит Иван Гавриленко, а вместо Пережогина за омичей впервые в этом плей-офф выйдет Данил Файзуллин. Кроме того, Фёдор Канарейкин вернул в состав защитник Егор Мартынов, оставив вне заявки Никиту Никитина.

Бобков (Серебряков);

Мнацян — Бартулис,
Волченков — Моррисонн,
Конев — Земчёнок,
Курашов — Гавриленко;

Краснослободцев — Ткачёв — Казаков,
Александров — Алексеев — Жафяров,
Фисенко — Райт — Барбашев,
Плотников — Иванов — Сигарёв.

«Авангард»:

Фурх (Шилин)

Густафссон — Анелёв,
Мартынов — Медведев,
Меньшиков — Григорьев,
Орлов — Дервук;

Лемтюгов — Соботка — Пестушко,
Пьянов — Зубов — Михеев,
Хохряков — Кучерявенко — Бурдасов,
Бут — Юньков — Файзуллин.
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