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2 марта 2017, 14:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Шепелев готов стать главным тренером «Спартака»

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сергей Шепелев выразил готовность стать главным тренером московского хоккейного клуба «Спартак». Об этом он рассказал ТАСС.

Шепелев выступал за Спартак в 1979—1988 годах возглавлял команду в 2002—2005 годах. Увеличить
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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что Шепелев является основным претендентом на пост главного тренера команды.

«Разговор шел так, что если вдруг получится, готов ли я? Я ответил, если получится, то готов. Конкретно больше разговора не было», — сказал Шепелев.

Шепелев выступал за «Спартак» в 1979—1988 годах, возглавлял команду в 2002—2005 годах.

В текущем сезоне «Спартак» возглавляли Герман Титов, который был отправлен в отставку в начале октября, а также исполняющий обязанности главного тренера Алексей Ярушкин. «Спартак» занял предпоследнее, 13-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не попал в плей-офф.

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