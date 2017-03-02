Шепелев готов стать главным тренером «Спартака»

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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что Шепелев является основным претендентом на пост главного тренера команды.

«Разговор шел так, что если вдруг получится, готов ли я? Я ответил, если получится, то готов. Конкретно больше разговора не было», — сказал Шепелев.

Шепелев выступал за «Спартак» в 1979—1988 годах, возглавлял команду в 2002—2005 годах.