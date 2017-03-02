Последний матч Захаркина в «Салавате»? Вся жара пришла на Восток
«Салават» победит, несмотря на проблемы, «Адмирал» опять проиграет гостевой кубковый матч, а «Магнитка» оформит победу в серии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Авангард» — «Адмирал»
Дальневосточники превзошли все ожидания, победив дважды дома, и утянули «Авангард» в длинную серию. «Моряки» не стесняются играть с омичами первым номером, и такая тактика даёт плоды. Серьёзным подспорьем для команды Александра Андриевского стала и вдохновенная игра Максима Казакова, который в матчах против родной команды показывает лучший хоккей в карьере. Игроки «Адмирала» поверили не только в то, что могут играть с «Авангардом» на равных, но и в удачный для себя исход серии. Вот только одна вершина до сих пор остаётся непокоренной для «моряков»: они ещё ни разу в
Впрочем, равный счёт серии не только заслуга хоккеистов с Дальнего Востока, но и результат невразумительной игры «Авангарда». Более мастеровитые «ястребы» не спешат пользоваться своим преимуществом в классе и позволяют голодным до побед «морякам» слишком многое в этой серии. Кроме того,
Наш прогноз: перед домашними трибунами «Авангард» соберётся и вновь поведёт в серии.
«Металлург» Мг — «Куньлунь Ред Стар»
«Металлург» достаточно неожиданно проиграл в Пекине и не смог оформить выход в следующий раунд в минимальные сроки. Вполне возможно, что Илья Воробьёв вовсе не ставил перед своей командой такой задачи, ведь в случае быстрой победы «Металлург» ожидал недельный простой перед вторым раундом, а играть всегда лучше, чем тренироваться. Но, разумеется, «Куньлунь» заслужил свою победу. В китайской команде нет таких мастеров, как в первом звене «Магнитки», но «драконы» держат удар и не позволяют себе разваливаться по ходу игры, как, например, ещё один дебютант этого
Кстати, о первой тройке уральцев: лидеры «Металлурга» пока находятся в тени и не блещут привычной результативностью, что во многом и позволяет «Куньлуню» выглядеть достойно. Но впереди пятый матч серии, и затягивать выяснение отношение «Металлургу» нет никакого резона.
Наш прогноз: «Магнитка» уверенно победит и выйдет в следующий раунд.
«Трактор» — «Барыс»
Серия между этими командами ожидаемо получается самой непредсказуемой в первом раунде Кубка Гагарина. «Барыс» и «Трактор» по очереди обмениваются победами, а фактор домашней площадки не даёт преимущества ни челябинцам ни астанинцам. Команда Эдуарда Занковца берет своё за счёт активных атакующих действий, но «Барысу» не хватает стабильности. «Трактор» пытается противопоставить сопернику строгую игру от обороны и дисциплину, но это не всегда получается, а атакующим действиям уральцев не хватает креатива. В серии команд с разными стилями огромное значение имеют стартовые минуты каждой встречи, когда становится понятно, под чью диктовку пойдёт игра. Как будет в пятом матче? Предугадать практически невозможно, ведь на ход встречи может повлиять любое событие, будь то вратарская ошибка, глупое удаление или
Наш прогноз: попробуем предсказать, что очерёдность побед в этом противостоянии не нарушится, «Барыс» выиграет.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»
Уфимской команде пока катастрофически не везёт в этой серии. «Салават» потерял
«Ак Барс» вкатился в
Наш прогноз: вопреки всему, «Салават» победит.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter