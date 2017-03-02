Нижегородское «Торпедо» выбыло из плей-офф КХЛ, проиграв «Динамо» в пятой встрече первого раунда. Встреча прошла 1 марта в Москве и завершилась со счетом 3:1. Автором первого гола стал игрок соперников Яков Рылов, забросивший шайбу нижегородцам за четыре минуты до окончания стартового периода.

В концовке второго тайма Артем Федоров удвоил преимущество хозяев льда, но в третьем периоде Кириллу Уракову удалось сократить счет до минимума. До конца матча «торпедовцы» пропустили еще одну шайбу в свои ворота. Победа в итоге досталась московской команде. После очередной неудачи с «Динамо» «Торпедо» завершило борьбу за Кубок Гагарина.