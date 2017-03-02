Обескровленное «Торпедо» сражалось до конца
Нижегородцы покидают розыгрыш Кубка Гагарина. Команда так и не смогла справиться с большими кадровыми проблемами.
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Видимо, что-то случилось...
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ФУТБОЛ ВРЕДЕН
В день матча Петерис Скудра объявил стартовый состав, и первая тройка команды выглядела так: Данил Веряев — Евгений Мозер — Вячеслав Кулемин. По игровым причинам вне состава остались Александр Фролов и Николай Жердев. Повреждение помешало сыграть Владимиру Галузину. Но самой курьезным и одновременно трагичным было повреждение защитника Дмитрия Шуленина.
Между матчами он играл в футбол на «сухой» разминке, потянулся за мячом и со всего размаха ударил ногой по скамейке. Два пальца сломано, один перелом открытый. Шуленин, возможно, был не лучшим, но точно ведущим защитником команды.
Глядя на стартовый протокол, было понятно, почему Петерис Скудра вышел из автобуса не просто последним, а через минуту после всех. Было даже непонятно, стоит ли вообще идти на стадион.
МНОГО БОРЬБЫ И МАЛО МОМЕНТОВ
Правда, существовала вероятность, что динамовцы тоже в курсе новостей и не настроятся на обескровленного соперника. Но в этом сезоне динамовцы не умеют ни на кого настраиваться или не настраиваться — играют одинаково.
Совсем другие новости были у хозяев. Так новый контракт с клубом подписал Юусо Хиетанен. На сколько — не говорят, но сейчас дольше чем на год лучше и не планировать. Самое интересное, что финн, являясь лидером обороны, еще до конца не раскрыл свой потенциал. Ему бы побольше в большинстве играть. Игру он пропускал и это был единственный намек, что главный тренер знает о кадровых проблемах соперника. Иначе бы он, конечно, выпустил его, а не Максима Соловьева.
Несмотря на потери одной из команд, характер встречи совсем не отличился от предыдущих четырех матчей, которые закончились в овертайме. Пробросы, тычки, стычки, много силовой борьбы и мало моментов. Впрочем, нижегородцы даже в таком составе смотрелись интересней хозяев в первом периоде и если бы вместо Бобби Батлера с убойной позиции бросал бы Даугавиньш, то счет бы был в пользу «Торпедо». Но бросал не он.
УДАЛЕНИЕ ПОТАПОВА СЛОМАЛО ГОСТЕЙ
«Торпедо» не рассыпалось. К началу третьего периода они хоть и проигрывали две шайбы, но
Потапов шел в раздевалку, покачивая головой, так как был не согласен с удалением, но я ждал, что он разобьет клюшку об дверь. Нет, не разбил.
И тут «Торпедо» забило. Расслабленные динамовцы, которые ждали окончания игры, совершенно забыли, что у Петериса Скудра требование к хоккеистам одно — «выкладывайтесь на тренировках и играх так, словно они последние, а что происходит вне стадиона, меня не интересует». Кирилл Ураков отыграл одну шайбу. Но на этом все.
СКУДРА НЕ ПОНЯЛ НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ СУДЕЙ
После сирены было общее рукопожатие, но на него не смог пойти Вячеслав Кулемин. Он еле шел до раздевалки и сильно хромал. Потом, позже, не совсем здоровым появился у автобуса Даниил Ильин. Нижегородцы отдали все, без остатка.
— И даже больше, — добавил Алексей Потапов. — Сейчас у меня ощущение пустоты. Обидно, что могли выиграть, но упустили свои шансы. Столько мелочей было против нас.
— Петерис Скудра сказал, что некоторые удаления он не понял, — процитировал я его высказывание на
— И я не понял, — согласился нападающий.
— Но вас до конца матча удалили за дело? — уточняю.
— Надо было переломить ход серии, — согласился Потапов.
Петерис Скудра немного кипел на
— Сейчас мне нечего сказать, — развел руками тренер. — Я просто поражен некоторыми моментами.
Я отошел от него. А то еще выплатит триста тысяч рублей или больше.
Зато встретил Владимира Галузина. Он последний матч пропускал.
— Если бы была хоть малейшая возможность сыграть, то я бы вышел на лед, — заверил он. — Очень неприятно, что мы выбыли из турнира. Могли пройти.
Нельзя сказать, что у динамовцев было
Яков Рылов интервью давать не боится, так как все его ответв прогнозируемые.
— Самым важным получилась первая шайба, — говорил он журналистам. — Но вообще определяющей стала вторая.
Мэт Робинсон уже собирал сумку.
— Сыграете со
— Может быть, может быть, — туманно ответил он.
Сергей Орешкин несколькими минутами ранее сообщил, что пока не готов назвать сроки его восстановления.
Нигде не было Артема Федорова, который не мог подняться со льда после столкновения с Потаповым. Говорят, что срочная госпитализация ему не понадобилась и решено посмотреть, как он будет чувствовать себя утром.
Я пошел в отдел аналитики. Это угол, где сидит Алексей Цветков. Он хорошо рассуждает о хоккее.
— Выводы после этой серии? — переспросил он. — Надо улучшать большинство. Иначе против СКА придется совсем непросто.
Но СКА еще не скоро. Я огляделся по сторонам и увидел, как хоккеисты прикладывают лед к больным местам. Льда потребовалось очень много.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парка Легенд.
|1.03.2017 19:30
|Зрители 6103
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
|ХК Динамо
|3:1
|Торпедо НН
|(1:0, 1:0, 1:1)
|Сергей Орешкин
|Петерис Скудра
|Александр Еременко
|Михаил Бирюков 58:32 (М. Бирюков 59:28)
|1-й период
|01:26
|07:33
|Алексей Цветков
|07:33
|Артем Федоров
|Евгений Мозер
|07:33
|Данил Веряев
|07:33
|Дмитрий Семин
|13:59
|16:00
|Яков Рылов (А. Цветков, А. Федоров)
|Евгений Мозер
|18:56
|2-й период
|26:36
|Алексей Терещенко
|Станислав Егоршев
|33:25
|Даниил Ильин
|36:47
|37:42
|Артем Федоров (А. Цветков)
|Бобби Батлер
|39:12
|3-й период
|Алексей Потапов
|43:25
|Алексей Потапов
|43:25
|Брэндон Макмиллан
|45:55
|50:10
|Денис Кокарев
|Кирилл Ураков (В. Кулемин, К. Рассказов)
|52:12
|57:18
|Алексей Терещенко
|59:28
|п.в.
|Алексей Терещенко (А. Кутейкин)
|Сэм Лофквист
|59:42
|12
|Штрафное время
|43
|8
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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