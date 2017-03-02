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2 марта 2017, 1:01 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Рассказов: Хоккеистам «Торпедо» не удалось реализовать свой потенциал в сезоне КХЛ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий «Торпедо» Кирилл Рассказов считает, что у его команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был большой потенциал, который не удалось реализовать. Такое мнение он высказал журналистам после проигранного матча с московским «Динамо».

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«Динамо» победило «Торпедо» со счетом 3:1 в пятом матче серии плей-офф и закончило ее со счетом 4−1. В ¼ финала Кубка Гагарина «Динамо» сыграет против СКА из Санкт-Петербурга.

«У нас не получилось сыграть в нашу игру — считаю, что у “Торпедо” огромный потенциал, но, к сожалению, не удалось его реализовать. Ребята самоотверженно отыграли в меньшинстве втроем, потом мы забили гол, была возможность забить еще, но не повезло, — сказал Рассказов. — Наверное, удачу заслужить нужно. В конце взяли верх эмоции: хотелось выиграть, продлить серию, надо было хладнокровнее сыграть в большинстве».

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков рассказал, что пытался извлечь для себя опыт из игр плей-офф с московским «Динамо». Ураков в декабре-январе выступал в составе молодежной сборной России на чемпионате мира и стал бронзовым призером турнира.

«Для меня это первый плей-офф на таком уровне, старался извлечь для себя опыт. Все старались, никто не хотел так рано вылетать, — сказал Ураков. — В молодежной сборной не было серий до четырех побед: проиграл игру и вылетел, может, от этого стало поспокойнее».

1.03.2017 19:30 Зрители 6103 Плей-офф: 1/4 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 3:1 Торпедо НН
(1:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Петерис Скудра
Вратари
Александр Еременко Михаил Бирюков 58:32 (М. Бирюков 59:28)
1-й период
01:26
07:33 Алексей Цветков
07:33 Артем Федоров
Евгений Мозер 07:33
Данил Веряев 07:33
Дмитрий Семин 13:59
16:00 Яков Рылов (А. Цветков, А. Федоров)
Евгений Мозер 18:56
2-й период
26:36 Алексей Терещенко
Станислав Егоршев 33:25
Даниил Ильин 36:47
37:42 Артем Федоров (А. Цветков)
Бобби Батлер 39:12
3-й период
Алексей Потапов 43:25
Алексей Потапов 43:25
Брэндон Макмиллан 45:55
50:10 Денис Кокарев
Кирилл Ураков (В. Кулемин, К. Рассказов) 52:12
57:18 Алексей Терещенко
59:28 п.в. Алексей Терещенко (А. Кутейкин)
Сэм Лофквист 59:42
Статистика
12 Штрафное время 43
8 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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Новости Матчи Состав Статистика
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Новости КХЛ

Горовиков: Хоккеисты «Динамо» не опустошены после серии плей-офф с «Торпедо»

Горовиков: Хоккеисты «Динамо» не опустошены после серии плей-офф с «Торпедо»

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты «Динамо» не испытывают физического опустошения после серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Торпедо», несмотря на обилие овертаймов в этом раунде. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Динамо» Константин Горовиков.
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