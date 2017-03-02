Рассказов: Хоккеистам «Торпедо» не удалось реализовать свой потенциал в сезоне КХЛ
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий «Торпедо» Кирилл Рассказов считает, что у его команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был большой потенциал, который не удалось реализовать. Такое мнение он высказал журналистам после проигранного матча с московским «Динамо».
«Динамо» победило «Торпедо» со счетом 3:1 в пятом матче серии плей-офф и закончило ее со счетом 4−1. В ¼ финала Кубка Гагарина «Динамо» сыграет против СКА из Санкт-Петербурга.
«У нас не получилось сыграть в нашу игру — считаю, что у “Торпедо” огромный потенциал, но, к сожалению, не удалось его реализовать. Ребята самоотверженно отыграли в меньшинстве втроем, потом мы забили гол, была возможность забить еще, но не повезло, — сказал Рассказов. — Наверное, удачу заслужить нужно. В конце взяли верх эмоции: хотелось выиграть, продлить серию, надо было хладнокровнее сыграть в большинстве».
Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков рассказал, что пытался извлечь для себя опыт из игр плей-офф с московским «Динамо». Ураков в декабре-январе выступал в составе молодежной сборной России на чемпионате мира и стал бронзовым призером турнира.
«Для меня это первый плей-офф на таком уровне, старался извлечь для себя опыт. Все старались, никто не хотел так рано вылетать, — сказал Ураков. — В молодежной сборной не было серий до четырех побед: проиграл игру и вылетел, может, от этого стало поспокойнее».
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты «Динамо» не испытывают физического опустошения после серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Торпедо», несмотря на обилие овертаймов в этом раунде. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Динамо» Константин Горовиков.