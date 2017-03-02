Рассказов: Хоккеистам «Торпедо» не удалось реализовать свой потенциал в сезоне КХЛ

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«Динамо» победило «Торпедо» со счетом 3:1 в пятом матче серии плей-офф и закончило ее со счетом 4−1. В ¼ финала Кубка Гагарина «Динамо» сыграет против СКА из Санкт-Петербурга.

«У нас не получилось сыграть в нашу игру — считаю, что у “Торпедо” огромный потенциал, но, к сожалению, не удалось его реализовать. Ребята самоотверженно отыграли в меньшинстве втроем, потом мы забили гол, была возможность забить еще, но не повезло, — сказал Рассказов. — Наверное, удачу заслужить нужно. В конце взяли верх эмоции: хотелось выиграть, продлить серию, надо было хладнокровнее сыграть в большинстве».

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков рассказал, что пытался извлечь для себя опыт из игр плей-офф с московским «Динамо». Ураков в декабре-январе выступал в составе молодежной сборной России на чемпионате мира и стал бронзовым призером турнира.