Горовиков: Хоккеисты «Динамо» не опустошены после серии плей-офф с «Торпедо»

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«Динамо» выиграло у «Торпедо» в пятом матче со счетом 3:1, одержав победу в серии со счетом 4−1.

«Серия складывалась так, что надо было быть готовым ко всему. Это не был седьмой матч, когда ты знал, что впереди финал, — сказал Горовиков. — Был пятый матч, и мы были готовы ко всему. В любом случае, хотели выиграть, но такого опустошения не было — это только первый круг».

В ¼ финала «Динамо» сыграет против СКА, главным тренером которого является Олег Знарок, который возглавлял динамовцев с 2010 по 2014 годы. «С учетом того времени, сколько Олег Валерьевич провел в нашей команде, друг друга неплохо знаем. Но время идет, люди меняются», — отметил Горовиков.