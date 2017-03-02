Горовиков: Хоккеисты «Динамо» не опустошены после серии плей-офф с «Торпедо»
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты «Динамо» не испытывают физического опустошения после серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Торпедо», несмотря на обилие овертаймов в этом раунде. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Динамо» Константин Горовиков.
«Динамо» выиграло у «Торпедо» в пятом матче со счетом 3:1, одержав победу в серии со счетом 4−1.
«Серия складывалась так, что надо было быть готовым ко всему. Это не был седьмой матч, когда ты знал, что впереди финал, — сказал Горовиков. — Был пятый матч, и мы были готовы ко всему. В любом случае, хотели выиграть, но такого опустошения не было — это только первый круг».
В ¼ финала «Динамо» сыграет против СКА, главным тренером которого является Олег Знарок, который возглавлял динамовцев с 2010 по 2014 годы. «С учетом того времени, сколько Олег Валерьевич провел в нашей команде, друг друга неплохо знаем. Но время идет, люди меняются», — отметил Горовиков.
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий «Торпедо» Кирилл Рассказов считает, что у его команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был большой потенциал, который не удалось реализовать. Такое мнение он высказал журналистам после проигранного матча с московским «Динамо».