«Запад»: дефицит интриги
Сегодня определились пары полуфиналистов Западной конференции. Не одна из серий не затянулась до 6 матчей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО Мн — 4−1
Совсем еще недавно многие болельщики, да и руководители клубов были возмущены тем, что участники
Вроде бы, теперь все иначе. «Йокерит» с 93 очками был бы в Восточной конференции в середине таблицы, а сочинцы попали бы в
К ярославцам, понятно, претензий нет. От навевающей тоску выжидательный игры у «Локомотива» остался минимум. С возвращением Коршкова почти что с былой силой заиграло молодое звено с Полуниными и Красковским. Слегка оправились от ханрды Аверин с Апальковым, вызывавшиеся в прошлом сезоне в сборную, а в этом словно пропавшие с радаров. Мощно и степенно выглядят две пары обороны — легионерское Накладал с Крунваллем и российское Гавриков с Любушкиным, регулярно, к слову, приглашаемое в национальную команду и потому чувствующее себя более чем уверенно.
Игра минчан в регулярном чемпионате была яркой и одновременно нестабильной. По количеству заброшенных шайб они уступили только СКА и ЦСКА. Именно они должны были по ожиданию многих включить пятую скорость, начиная с первого раунда. Но вместо этого даже не съехали с обочины.
Вместе с огненноволосым Клинкхаммером неожиданно угасли Эллисон с Костицыным, а молодым и средневозврастным белорусам не хватило кубкового опыта. Да и Бен Скривенс с первого матча самоустранился с роли спасителя, а в
Решающие матчи начались для минчан с прошлой домашней встречи, когда они уступали в серии 0−3, и на глазах 15 тысяч своих болельщиков они провели ее великолепно. Но в Ярославле подопечные Крейга Вудкрофта от
Тем не менее, этот чемпионат минчане могут занести себе в актив.
Дефицит интриги на «Западе» смазал предпраздничное чувство ожидания
Во втором раунде в Западной конференции теперь будет намного интереснее. И, хотя армейские команды и сейчас выглядят фаворитами, прибить «Локомотив» и «Динамо», словно надоедливую муху газетой, у них не выйдет.
На последок, хочется пожелать, чтобы матчи из Ярославля транслировались в разрешении высокой четкости. Надежда на это есть, только если встречи будет показывать «Матч ТВ». Местная телекомпания не имеет современного оборудования. Благо опытные работники «Первого ярославского» показывают игру хорошо и выжимают максимум из устаревший техники. Раньше, когда средства у телекомпании были, они арендовали ПТС в Москве для показа половины своих домашних матчей. Теперь средств на это у них нет. Не очень бы хотелось, чтобы в высоких раундах Кубка Гагарина мы видели картинку такого качества, словно смотрим
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