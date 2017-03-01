«Запад»: дефицит интриги

ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО Мн — 4−1

Совсем еще недавно многие болельщики, да и руководители клубов были возмущены тем, что участники плей-офф разделены на две конференции, и «Запад» до финала не встречается с «Востоком». Главная претензия заключалась в том, что нарушен спортивный принцип — считалось, что сильных восточных команд было больше, чем западных.

Вроде бы, теперь все иначе. «Йокерит» с 93 очками был бы в Восточной конференции в середине таблицы, а сочинцы попали бы в плей-офф. Конкуренция на «Западе» в регулярном чемпионате была заметно выше. Но что же случилось в матчах на вылет? С соперниками СКА и ЦСКА все понятно: в битве за выход в плей-офф сил у «Витязя» и «Йокерита» на то, чтобы биться с абсолютными лидерами чемпионата, не осталось. Вся надежда была на серии «Динамо» — «Торпедо» и минчан с ярославцами. И если первые хотя бы подарили 4 встречи с овертаймами, то последние разочаровали.

К ярославцам, понятно, претензий нет. От навевающей тоску выжидательный игры у «Локомотива» остался минимум. С возвращением Коршкова почти что с былой силой заиграло молодое звено с Полуниными и Красковским. Слегка оправились от ханрды Аверин с Апальковым, вызывавшиеся в прошлом сезоне в сборную, а в этом словно пропавшие с радаров. Мощно и степенно выглядят две пары обороны — легионерское Накладал с Крунваллем и российское Гавриков с Любушкиным, регулярно, к слову, приглашаемое в национальную команду и потому чувствующее себя более чем уверенно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Статистика заключительного матча четвертьфинала Западной конференции! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5?src=hash">#идемдальше</a> <a href="https://t.co/lmp07KBDLo">pic.twitter.com/lmp07KBDLo</a></p>— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) <a href="https://twitter.com/hclokomotiv/status/837026694561030144">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Игра минчан в регулярном чемпионате была яркой и одновременно нестабильной. По количеству заброшенных шайб они уступили только СКА и ЦСКА. Именно они должны были по ожиданию многих включить пятую скорость, начиная с первого раунда. Но вместо этого даже не съехали с обочины.

Вместе с огненноволосым Клинкхаммером неожиданно угасли Эллисон с Костицыным, а молодым и средневозврастным белорусам не хватило кубкового опыта. Да и Бен Скривенс с первого матча самоустранился с роли спасителя, а в плей-офф это — пиши пропало.

Решающие матчи начались для минчан с прошлой домашней встречи, когда они уступали в серии 0−3, и на глазах 15 тысяч своих болельщиков они провели ее великолепно. Но в Ярославле подопечные Крейга Вудкрофта от чего-то начали выжидать, видимо, полагая что хозяева без оглядки понесутся вперед решать исход серии. «Локомотиву» это было только на руку. Невысокие скорости, контролируемый хозяевами темп, и всего 5 бросков в створ у гостей во втором периоде, ставший, как потом выяснилоась, решающим. «Динамо» совершенно не выглядело командой, которая заслуживала второго раунда, и из-за вылета которой стоит сожалеть.

Тем не менее, этот чемпионат минчане могут занести себе в актив. Когда-то в их команде играло две или сразу три пятерки легионеров, а теперь всего одна. На радостях от этого ветеран Матерухин забросил в регулярке целых 22 гола, а молодежь выглядит надежно и, может быть, наконец-то взбодрит национальную сборную, которая оправится наконец от ухода поколения 90-х и перестанет радоваться выходу в четвертьфиналы чемпионатов мира. Впрочем, для этого нашим соседям стоит отказаться от пагубной практики натурализации легионеров, которая не дала им с точки зрения выступления сборной абсолютно ничего.

Дефицит интриги на «Западе» смазал предпраздничное чувство ожидания плей-офф. Теперь очередь отдуваться за «Востоком», где в двух сериях счет 2−2.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">13 000 на каждом матче, 400 000 за сезон: команда благодарит болельщиков?<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8?src=hash">#намродныеболельщики</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?src=hash">#намроднаякоманда</a> <a href="https://t.co/sURSDu7QGt">pic.twitter.com/sURSDu7QGt</a></p>— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) <a href="https://twitter.com/hc_dinamominsk/status/837026130876108810">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Во втором раунде в Западной конференции теперь будет намного интереснее. И, хотя армейские команды и сейчас выглядят фаворитами, прибить «Локомотив» и «Динамо», словно надоедливую муху газетой, у них не выйдет.