Орешкин: Все пять матчей между «Торпедо» и «Динамо» в плей-офф КХЛ были «на ножах»

«Динамо» победило «Торпедо» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:1, выиграв серию — 4−1. В ¼ финала Кубка Гагарина бело-голубые сыграют со СКА. В течение всего раунда «Динамо» и «Торпедо» сыграли четыре овертайма в пяти матчах.

«Все пять игр были на “ножах”. Ребята все вынесли, вытерпели, бились», — сказал Орешкин.

В ходе последнего матча с «Торпедо» травму получил нападающий бело-голубых Артем Федоров, который покинул площадку во втором периоде. «По нему еще не знаю, что случилось. Что касается остальных травмированных, то по Робинсону также нет информации. Кашпар и Хиетанен будут играть».

Тренер не стал делать прогноз на серию со СКА. «Поиграем, увидим», — сказал он.