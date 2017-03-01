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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28939611/
1 марта 2017, 23:51 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Орешкин: Все пять матчей между «Торпедо» и «Динамо» в плей-офф КХЛ были «на ножах»

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все пять матчей между нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина были «на ножах». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин.

«Динамо» победило «Торпедо» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:1, выиграв серию — 4−1. В ¼ финала Кубка Гагарина бело-голубые сыграют со СКА. В течение всего раунда «Динамо» и «Торпедо» сыграли четыре овертайма в пяти матчах.

«Все пять игр были на “ножах”. Ребята все вынесли, вытерпели, бились», — сказал Орешкин.

В ходе последнего матча с «Торпедо» травму получил нападающий бело-голубых Артем Федоров, который покинул площадку во втором периоде. «По нему еще не знаю, что случилось. Что касается остальных травмированных, то по Робинсону также нет информации. Кашпар и Хиетанен будут играть».

Тренер не стал делать прогноз на серию со СКА. «Поиграем, увидим», — сказал он.

1.03.2017 19:30 Зрители 6103 Плей-офф: 1/4 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 3:1 Торпедо НН
(1:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Петерис Скудра
Вратари
Александр Еременко Михаил Бирюков 58:32 (М. Бирюков 59:28)
1-й период
01:26
07:33 Алексей Цветков
07:33 Артем Федоров
Евгений Мозер 07:33
Данил Веряев 07:33
Дмитрий Семин 13:59
16:00 Яков Рылов (А. Цветков, А. Федоров)
Евгений Мозер 18:56
2-й период
26:36 Алексей Терещенко
Станислав Егоршев 33:25
Даниил Ильин 36:47
37:42 Артем Федоров (А. Цветков)
Бобби Батлер 39:12
3-й период
Алексей Потапов 43:25
Алексей Потапов 43:25
Брэндон Макмиллан 45:55
50:10 Денис Кокарев
Кирилл Ураков (В. Кулемин, К. Рассказов) 52:12
57:18 Алексей Терещенко
59:28 п.в. Алексей Терещенко (А. Кутейкин)
Сэм Лофквист 59:42
Статистика
12 Штрафное время 43
8 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав
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Новости КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» победило нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло в следующий раунд. Встреча состоялась в Москве.
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