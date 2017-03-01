Орешкин: Все пять матчей между «Торпедо» и «Динамо» в плей-офф КХЛ были «на ножах»
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все пять матчей между нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо» в первом раунде
плей-офф Кубка Гагарина были «на ножах». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин.
«Динамо» победило «Торпедо» в пятом матче первого раунда
«Все пять игр были на “ножах”. Ребята все вынесли, вытерпели, бились», — сказал Орешкин.
В ходе последнего матча с «Торпедо» травму получил нападающий
Тренер не стал делать прогноз на серию со СКА. «Поиграем, увидим», — сказал он.
|1.03.2017 19:30
|Зрители 6103
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
|ХК Динамо
|3:1
|Торпедо НН
|(1:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
|Сергей Орешкин
|Петерис Скудра
Вратари
|Александр Еременко
|Михаил Бирюков 58:32 (М. Бирюков 59:28)
|1-й период
|01:26
|07:33
|Алексей Цветков
|07:33
|Артем Федоров
|Евгений Мозер
|07:33
|Данил Веряев
|07:33
|Дмитрий Семин
|13:59
|16:00
|Яков Рылов (А. Цветков, А. Федоров)
|Евгений Мозер
|18:56
|2-й период
|26:36
|Алексей Терещенко
|Станислав Егоршев
|33:25
|Даниил Ильин
|36:47
|37:42
|Артем Федоров (А. Цветков)
|Бобби Батлер
|39:12
|3-й период
|Алексей Потапов
|43:25
|Алексей Потапов
|43:25
|Брэндон Макмиллан
|45:55
|50:10
|Денис Кокарев
|Кирилл Ураков (В. Кулемин, К. Рассказов)
|52:12
|57:18
|Алексей Терещенко
|59:28
|п.в.
|Алексей Терещенко (А. Кутейкин)
|Сэм Лофквист
|59:42
Статистика
|12
|Штрафное время
|43
|8
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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