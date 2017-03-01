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1 марта 2017, 23:18 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Алексей Кудашов: Серия с минским «Динамо» получилась тяжелой

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после матча против минского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда победила 4:1 и выиграла серию с аналогичным счетом.

Главный тренер Локомотива Алексей <span class=error>Кудашов</span> поделился впечатлениями после матча против минского Динамо в первом раунде <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span>. <span class=stop>Напомним</span> что его команда победила 4:1 и выиграла серию с аналогичным счетом. Увеличить
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«Хочу поздравить болельщиков с победой. Также хочу поблагодарить Крэйга и его команду за хорошую и тяжелую серию. Да, иногда счета были крупными, но они не отражали всей борьбы на льду. Крэйг правильно подметил, что мы воспользовались своими моментами. Еще в этой серии у нас работало большинство, наверное, за счет этого мы и победили. Но серия получилась очень тяжелой. Соперник, я считаю, был очень-очень сильным», — цитирует Кудашова официальный сайт минского «Динамо».

В составе «Локо» отличились Стаффан Кронвалль, Павел Коледов, Брэндон Козун и Максим Тальбо, который забросил шайбу на последней минуте третьего периода. У «Динамо» гол в активе Роба Клинкхаммера.

Таким образом, «Локо» выиграл серию со счетом 4−1 и вышел в следующий раунд. Следующим соперником ярославцев будет ЦСКА.

1.03.2017 19:00 Зрители 8727 Плей-офф: 1/4 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 4:1 Динамо Мн
(1:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Крэйг Вудкрофт
Вратари
Алексей Мурыгин Бен Скривенс 57:18 (Б. Скривенс 59:24)
1-й период
Роман Граборенко 06:12
Роб Клинкхаммер (Д. Коробов) 11:47
14:24 Дмитрий Лугин
17:09 Стаффан Кронвалль (Б. Козун, П. Контиола)
Дмитрий Коробов 17:27
17:43 Максим Тальбо
2-й период
35:14 Павел Коледов (Д. Лугин, А. Локтионов)
38:47 Владислав Гавриков
3-й период
47:07 Павел Красковский
Евгений Ковыршин 47:07
Никита I Комаров 50:28
50:38 Брэндон Козун (С. Кронвалль)
59:24 п.в. Максим Тальбо (Б. Козун, П. Контиола)
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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