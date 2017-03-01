Крэйг Вудкрофт: У нас не было проблем с желанием играть, просто не справились со скоростями «Локомотива»

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— Поздравляю Алексея и его команду с хорошо сыгранной серией, — цитирует сайт «Динамо» Вудкрофта. — Сегодня «Локомотив» показал, почему они лучше нас. Они играли с большим желанием, быстро и дисциплинированно. Они смогли реализовать свои шансы. А их спецбригады сработали лучше наших. Такая тенденция прослеживалась на протяжении всей серии. Их спецбригады работали, а у нас с этим были некоторые проблемы. Еще раз поздравляю Алексея и его команду с победой.

— Увидели ли вы «борьбу в аду», о которой говорили после прошлого матча?

— Когда мы вышли на матч, «Локомотив» быстро осадил нас своей скоростью и игрой в нашей зоне. Они серьезно давили наших защитников. Не думаю, что сегодня у нас были проблемы с желанием играть, нет. Мы не смогли справиться со скоростями оппонента.