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1 марта 2017, 23:25 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Крэйг Вудкрофт: У нас не было проблем с желанием играть, просто не справились со скоростями «Локомотива»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после вылета из плей-офф Кубка Гагарина от «Локомотива» заявил, что соперник в сегодняшней встрече (4:1) доказал, почему оказался сильнее в ¼ финала КХЛ. Минский клуб проиграл в серии со счетом 1−4. «Локомотив» в следующем раунде встретится с ЦСКА.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт после вылета из <nobr>плей-офф</nobr> Кубка <span class=error>Гагарина</span> от Локомотива заявил что соперник в сегодняшней встрече (4:1) доказал почему оказался сильнее в ¼ финала <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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— Поздравляю Алексея и его команду с хорошо сыгранной серией, — цитирует сайт «Динамо» Вудкрофта. — Сегодня «Локомотив» показал, почему они лучше нас. Они играли с большим желанием, быстро и дисциплинированно. Они смогли реализовать свои шансы. А их спецбригады сработали лучше наших. Такая тенденция прослеживалась на протяжении всей серии. Их спецбригады работали, а у нас с этим были некоторые проблемы. Еще раз поздравляю Алексея и его команду с победой.

— Увидели ли вы «борьбу в аду», о которой говорили после прошлого матча?

— Когда мы вышли на матч, «Локомотив» быстро осадил нас своей скоростью и игрой в нашей зоне. Они серьезно давили наших защитников. Не думаю, что сегодня у нас были проблемы с желанием играть, нет. Мы не смогли справиться со скоростями оппонента.

1.03.2017 19:00 Зрители 8727 Плей-офф: 1/4 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 4:1 Динамо Мн
(1:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Крэйг Вудкрофт
Вратари
Алексей Мурыгин Бен Скривенс 57:18 (Б. Скривенс 59:24)
1-й период
Роман Граборенко 06:12
Роб Клинкхаммер (Д. Коробов) 11:47
14:24 Дмитрий Лугин
17:09 Стаффан Кронвалль (Б. Козун, П. Контиола)
Дмитрий Коробов 17:27
17:43 Максим Тальбо
2-й период
35:14 Павел Коледов (Д. Лугин, А. Локтионов)
38:47 Владислав Гавриков
3-й период
47:07 Павел Красковский
Евгений Ковыршин 47:07
Никита I Комаров 50:28
50:38 Брэндон Козун (С. Кронвалль)
59:24 п.в. Максим Тальбо (Б. Козун, П. Контиола)
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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