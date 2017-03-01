Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

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У победителей отличились Яков Рылов (17-я минута), Артем Федоров (38) и Алексей Терещенко (60). В составе нижегородцев шайбу забросил Кирилл Ураков (53).

В третьем периоде форвард гостей Алексей Потапов толкнул на борт нападающего динамовцев Федорова и был удален до конца матча. Федоров смог покинуть лед только при помощи врача.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу москвичей.