Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» победило нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло в следующий раунд. Встреча состоялась в Москве.
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У победителей отличились Яков Рылов (17-я минута), Артем Федоров (38) и Алексей Терещенко (60). В составе нижегородцев шайбу забросил Кирилл Ураков (53).
В третьем периоде форвард гостей Алексей Потапов толкнул на борт нападающего динамовцев Федорова и был удален до конца матча. Федоров смог покинуть лед только при помощи врача.
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу москвичей.
Соперником бело-голубых по четвертьфинальной серии станет санкт-петербургский СКА. В другом четвертьфинале встретятся московский ЦСКА и ярославский «Локомотив». Первые матчи серии пройдут 8 марта в Санкт-Петербурге и Москве соответственно.