Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в пятом матче плей-офф и завершило борьбу за Кубок Гагарина
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в пятом матче
плей-офф со счетом 4:1 и завершило борьбу за Кубок Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В выездном матче минчане не смогли рассчитывать на трех форвардов. Александр Матерухин был дисквалифицирован за силовой прием на лидере атак ярославцев Брэндоне Козуне, Фредрик Петтерссон был внесен в список травмированных, Аарон Палушай также остался в Минске.
Тем не менее, атака динамовцев в первом периоде действовала удачно. На 12-й минуте Роб Клинкхаммер получил шайбу за воротами хозяев площадки, в борьбе выкатился на пятачок и с неудобной руки бросил под перекладину — 1:0 в пользу «Динамо». Однако еще до ухода на перерыв железнодорожники усилиями Стаффана Кронвалла сделали счет равным — 1:1. В первые 20 минут команды показывали невысокие скорости, стараясь больше внимания уделить защите.
После отдыха соперники продолжили действовать от обороны. Определяющей в пятой встрече стала 36-я минута. Минчане пропустили острую контратаку «Локомотива». В итоге Павел Коледов вывел российскую команду вперед — 2:1. Ярославцы, забросив вторую шайбу, уверенно контролировали ход встречи. В третьем периоде Брэндон Козун реализовал большинство, а четвертую шайбу динамовцы пропустили в пустые ворота, заменив вратаря на шестого полевого игрока.
После поражения минчан в Ярославле счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Локомотива».
Для минского клуба участие в
|1.03.2017 19:00
|Зрители 8727
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Крэйг Вудкрофт
|Алексей Мурыгин
|Бен Скривенс 57:18 (Б. Скривенс 59:24)
|1-й период
|Роман Граборенко
|06:12
|Роб Клинкхаммер (Д. Коробов)
|11:47
|14:24
|Дмитрий Лугин
|17:09
|Стаффан Кронвалль (Б. Козун, П. Контиола)
|Дмитрий Коробов
|17:27
|17:43
|Максим Тальбо
|2-й период
|35:14
|Павел Коледов (Д. Лугин, А. Локтионов)
|38:47
|Владислав Гавриков
|3-й период
|47:07
|Павел Красковский
|Евгений Ковыршин
|47:07
|Никита I Комаров
|50:28
|50:38
|Брэндон Козун (С. Кронвалль)
|59:24
|п.в.
|Максим Тальбо (Б. Козун, П. Контиола)
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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