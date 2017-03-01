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1 марта 2017, 22:09 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в пятом матче плей-офф и завершило борьбу за Кубок Гагарина

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в пятом матче плей-офф со счетом 4:1 и завершило борьбу за Кубок Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в Ярославле счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу железнодорожников. Увеличить
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В выездном матче минчане не смогли рассчитывать на трех форвардов. Александр Матерухин был дисквалифицирован за силовой прием на лидере атак ярославцев Брэндоне Козуне, Фредрик Петтерссон был внесен в список травмированных, Аарон Палушай также остался в Минске.

Тем не менее, атака динамовцев в первом периоде действовала удачно. На 12-й минуте Роб Клинкхаммер получил шайбу за воротами хозяев площадки, в борьбе выкатился на пятачок и с неудобной руки бросил под перекладину — 1:0 в пользу «Динамо». Однако еще до ухода на перерыв железнодорожники усилиями Стаффана Кронвалла сделали счет равным — 1:1. В первые 20 минут команды показывали невысокие скорости, стараясь больше внимания уделить защите.

После отдыха соперники продолжили действовать от обороны. Определяющей в пятой встрече стала 36-я минута. Минчане пропустили острую контратаку «Локомотива». В итоге Павел Коледов вывел российскую команду вперед — 2:1. Ярославцы, забросив вторую шайбу, уверенно контролировали ход встречи. В третьем периоде Брэндон Козун реализовал большинство, а четвертую шайбу динамовцы пропустили в пустые ворота, заменив вратаря на шестого полевого игрока.

После поражения минчан в Ярославле счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Локомотива».

Для минского клуба участие в плей-офф сезона 2015/2016 стало четвертым за время выступления в Континентальной хоккейной лиге. В прежние годы (в 2011, 2012 и 2015) «зубры» также не смогли преодолеть первый круг в борьбе за Кубок Гагарина.

1.03.2017 19:00 Зрители 8727 Плей-офф: 1/4 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 4:1 Динамо Мн
(1:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Крэйг Вудкрофт
Вратари
Алексей Мурыгин Бен Скривенс 57:18 (Б. Скривенс 59:24)
1-й период
Роман Граборенко 06:12
Роб Клинкхаммер (Д. Коробов) 11:47
14:24 Дмитрий Лугин
17:09 Стаффан Кронвалль (Б. Козун, П. Контиола)
Дмитрий Коробов 17:27
17:43 Максим Тальбо
2-й период
35:14 Павел Коледов (Д. Лугин, А. Локтионов)
38:47 Владислав Гавриков
3-й период
47:07 Павел Красковский
Евгений Ковыршин 47:07
Никита I Комаров 50:28
50:38 Брэндон Козун (С. Кронвалль)
59:24 п.в. Максим Тальбо (Б. Козун, П. Контиола)
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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Новости КХЛ

Два хоккеиста минского «Динамо» получили наказания после домашнего матча с «Локомотивом»

Два хоккеиста минского «Динамо» получили наказания после домашнего матча с «Локомотивом»

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» Бен Скривенс и Александр Матерухин подверглись наказанию со стороны спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ после домашнего матча с «Локомотивом», который состоялся 27 февраля и завершился победой минчан 4:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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