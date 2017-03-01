Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в пятом матче плей-офф и завершило борьбу за Кубок Гагарина

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В выездном матче минчане не смогли рассчитывать на трех форвардов. Александр Матерухин был дисквалифицирован за силовой прием на лидере атак ярославцев Брэндоне Козуне, Фредрик Петтерссон был внесен в список травмированных, Аарон Палушай также остался в Минске.

Тем не менее, атака динамовцев в первом периоде действовала удачно. На 12-й минуте Роб Клинкхаммер получил шайбу за воротами хозяев площадки, в борьбе выкатился на пятачок и с неудобной руки бросил под перекладину — 1:0 в пользу «Динамо». Однако еще до ухода на перерыв железнодорожники усилиями Стаффана Кронвалла сделали счет равным — 1:1. В первые 20 минут команды показывали невысокие скорости, стараясь больше внимания уделить защите.

После отдыха соперники продолжили действовать от обороны. Определяющей в пятой встрече стала 36-я минута. Минчане пропустили острую контратаку «Локомотива». В итоге Павел Коледов вывел российскую команду вперед — 2:1. Ярославцы, забросив вторую шайбу, уверенно контролировали ход встречи. В третьем периоде Брэндон Козун реализовал большинство, а четвертую шайбу динамовцы пропустили в пустые ворота, заменив вратаря на шестого полевого игрока.

После поражения минчан в Ярославле счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Локомотива».