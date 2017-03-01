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1 марта 2017, 21:52 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» обыграл минское «Динамо» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» победил со счетом 4:1 минское «Динамо» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча состоялась в Ярославле.

Локомотив обыграл минское Динамо и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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У победителей отличились Стаффан Кронваль (18-я минута), Павел Коледов (36), Брэндон Козун (51) и Максим Тальбо (60). В составе минчан шайбу забросил Роб Клинкхаммер (12).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Локомотива».

Соперник ярославской команды определится позднее. Первый матч четвертьфинальной серии пройдет 8 марта.

1.03.2017 19:00 Зрители 8727 Плей-офф: 1/4 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 4:1 Динамо Мн
(1:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Крэйг Вудкрофт
Вратари
Алексей Мурыгин Бен Скривенс 57:18 (Б. Скривенс 59:24)
1-й период
Роман Граборенко 06:12
Роб Клинкхаммер (Д. Коробов) 11:47
14:24 Дмитрий Лугин
17:09 Стаффан Кронвалль (Б. Козун, П. Контиола)
Дмитрий Коробов 17:27
17:43 Максим Тальбо
2-й период
35:14 Павел Коледов (Д. Лугин, А. Локтионов)
38:47 Владислав Гавриков
3-й период
47:07 Павел Красковский
Евгений Ковыршин 47:07
Никита I Комаров 50:28
50:38 Брэндон Козун (С. Кронвалль)
59:24 п.в. Максим Тальбо (Б. Козун, П. Контиола)
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости КХЛ

Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в пятом матче плей-офф и завершило борьбу за Кубок Гагарина

Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в пятом матче плей-офф и завершило борьбу за Кубок Гагарина

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» в пятом матче плей-офф со счетом 4:1 и завершило борьбу за Кубок Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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