«Локомотив» обыграл минское «Динамо» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» победил со счетом 4:1 минское «Динамо» в пятом матче серии 1/8 финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча состоялась в Ярославле.
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У победителей отличились Стаффан Кронваль (18-я минута), Павел Коледов (36), Брэндон Козун (51) и Максим Тальбо (60). В составе минчан шайбу забросил Роб Клинкхаммер (12).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Локомотива».
Соперник ярославской команды определится позднее. Первый матч четвертьфинальной серии пройдет 8 марта.
|1.03.2017 19:00
|Зрители 8727
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Крэйг Вудкрофт
Вратари
|Алексей Мурыгин
|Бен Скривенс 57:18 (Б. Скривенс 59:24)
|1-й период
|Роман Граборенко
|06:12
|Роб Клинкхаммер (Д. Коробов)
|11:47
|14:24
|Дмитрий Лугин
|17:09
|Стаффан Кронвалль (Б. Козун, П. Контиола)
|Дмитрий Коробов
|17:27
|17:43
|Максим Тальбо
|2-й период
|35:14
|Павел Коледов (Д. Лугин, А. Локтионов)
|38:47
|Владислав Гавриков
|3-й период
|47:07
|Павел Красковский
|Евгений Ковыршин
|47:07
|Никита I Комаров
|50:28
|50:38
|Брэндон Козун (С. Кронвалль)
|59:24
|п.в.
|Максим Тальбо (Б. Козун, П. Контиола)
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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