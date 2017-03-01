Владимир Юрзинов: Не люблю, когда Знарка называют моим учеником
Обозреватель «Советского спорта» поговорил о главных событиях
плей-офф с заслуженным тренером страны Владимиром Юрзиновым-старшим.
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В среду в Зале славы в музее хоккея, расположенном в Парке Легенд было не протолкнуться. Чествовали знаменитого нападающего и заслуженного тренера страны Владимира
На торжественной встрече, собравшей и ветеранов, и болельщиков, и специалистов представили новую книгу о выдающемся тренере — «Орбита Юрзинова». А также 12-серийный фильм о его жизни.
Ну, а обозреватель «Советского спорта» поговорил с Владимиром Владимировичем и о текущих делах в нашей лиге.
— Я сейчас
— Но за
— Я не люблю слова «ученик». Ну что мы в школе, что ли? Олег — последователь нашей тренерской династии. Слава богу, что сейчас не только Знарок. Есть у нас в лиге и много других таких последователей советской школы. Для меня это счастье. Вот знаете, что мне в
— Вам, как специалисту, какая тактике ближе?
— Сложный вопрос. Ведь каждая
— Вот вы говорите о возрождении советских традиций. А многие сейчас говорят о доминировании в нашей лиге армейских клубов. Согласны?
— Я бы для начала отметил, что игра СКА отличается от цеэсковцев напрочь. Абсолютно разные стили. И это хорошо. Это обогащает наш хоккей. Но я бы не говорил, что армейцы на голову сильнее всех. Ведь рядом и Ярославль, и Казань. Очень интересная в
— Кстати, в «Тракторе» главным тренером сейчас работает тоже местный воспитанник — Анвар Гатиятулин.
— Так он же в прошлом тренер нашей Молодежной лиги! Это же наш воспитанник, мы его воспитали. Я Анвара помню, он участвовал во всех наших семинарах, учился. И их много таких ребят.
— Не могу понять, почему «Йокерит» себя в
— Это надо у тренеров «Йокерита» спрашивать. А я от финского хоккея давно отошел. Меня сборная России сейчас гораздо больше волнует.
— Тогда давайте о сегодняшнем противостоянии «Динамо» с «Торпедо». Уже четыре матча закончились в овертайме!
— Читал твою заметку на эту тему, и в ней есть смысл. Первое — можно в первом раунде играть и до трех побед. А второй вопрос — нужны ли эти бесконечные овертаймы до победного конца, как в Канаде. Ведь мы пытаемся сделать хоккей семейным видом спорта. И дети приходят на стадион с детьми! Им трудно выдерживать такие марафоны, да еще, не дай бог, на поезд потом не успеешь.
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