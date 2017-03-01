Два хоккеиста минского «Динамо» получили наказания после домашнего матча с «Локомотивом»
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» Бен Скривенс и Александр Матерухин подверглись наказанию со стороны спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ после домашнего матча с «Локомотивом», который состоялся 27 февраля и завершился победой минчан 4:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
На голкипера минчан на основании предоставленных видеоматериалов прошедшего матча наложен большой штраф и дисциплинарное наказание до конца игры (5+20) за удар концом клюшки, также Бен Скривенс должен выплатить штраф.
Более суровое наказание получил форвард «Динамо» Александр Матерухин. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод в середине третьего периода встречи в «Минск-Арене», принял решение подвергнуть нападающего за атаку игрока, не владеющего шайбой, большому штрафу и дисциплинарному наказанию до конца игры (5+20), денежному штрафу, а также дисквалифицировать хоккеиста на один матч.
Таким образом Александр Матерухин не сможет принять участие в сегодняшнем выездном поединке. В Ярославль не поехали также внесенные в список травмированных Фредрик Петтерссон и Аарон Палушай. Пятая игра серии начнется в спорткомплексе «Арена-2000-Локомотив» в 19.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию матча.
В четвертьфинальной серии до четырех побед плей-офф Западной конференции «Локомотив» лидирует — 3:1. Минское «Динамо» в четвертый раз за 9 сезонов в КХЛ принимает участие в борьбе за Кубок Гагарина. Ранее минчане далее первого раунда не проходили.