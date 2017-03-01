Два хоккеиста минского «Динамо» получили наказания после домашнего матча с «Локомотивом»

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На голкипера минчан на основании предоставленных видеоматериалов прошедшего матча наложен большой штраф и дисциплинарное наказание до конца игры (5+20) за удар концом клюшки, также Бен Скривенс должен выплатить штраф.

Более суровое наказание получил форвард «Динамо» Александр Матерухин. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод в середине третьего периода встречи в «Минск-Арене», принял решение подвергнуть нападающего за атаку игрока, не владеющего шайбой, большому штрафу и дисциплинарному наказанию до конца игры (5+20), денежному штрафу, а также дисквалифицировать хоккеиста на один матч.

Таким образом Александр Матерухин не сможет принять участие в сегодняшнем выездном поединке. В Ярославль не поехали также внесенные в список травмированных Фредрик Петтерссон и Аарон Палушай. Пятая игра серии начнется в спорткомплексе «Арена-2000-Локомотив» в 19.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию матча.