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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28937256/
1 марта 2017, 19:22 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Два хоккеиста минского «Динамо» получили наказания после домашнего матча с «Локомотивом»

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» Бен Скривенс и Александр Матерухин подверглись наказанию со стороны спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ после домашнего матча с «Локомотивом», который состоялся 27 февраля и завершился победой минчан 4:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На голкипера минчан на основании предоставленных видеоматериалов прошедшего матча наложен большой штраф и дисциплинарное наказание до конца игры (520) за удар концом клюшки также <span class=error>Бен</span> <span class=error>Скривенс</span> должен выплатить штраф. Увеличить
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На голкипера минчан на основании предоставленных видеоматериалов прошедшего матча наложен большой штраф и дисциплинарное наказание до конца игры (5+20) за удар концом клюшки, также Бен Скривенс должен выплатить штраф.

Более суровое наказание получил форвард «Динамо» Александр Матерухин. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод в середине третьего периода встречи в «Минск-Арене», принял решение подвергнуть нападающего за атаку игрока, не владеющего шайбой, большому штрафу и дисциплинарному наказанию до конца игры (5+20), денежному штрафу, а также дисквалифицировать хоккеиста на один матч.

Таким образом Александр Матерухин не сможет принять участие в сегодняшнем выездном поединке. В Ярославль не поехали также внесенные в список травмированных Фредрик Петтерссон и Аарон Палушай. Пятая игра серии начнется в спорткомплексе «Арена-2000-Локомотив» в 19.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию матча.

В четвертьфинальной серии до четырех побед плей-офф Западной конференции «Локомотив» лидирует — 3:1. Минское «Динамо» в четвертый раз за 9 сезонов в КХЛ принимает участие в борьбе за Кубок Гагарина. Ранее минчане далее первого раунда не проходили.

27.02.2017 19:30 Зрители 15086 Плей-офф: 1/4 финала конференций Минск-Арена
Динамо Мн 4:2 Локомотив
(2:0, 2:2, 0:0)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Алексей Кудашов
Вратари
Бен Скривенс Алексей Мурыгин 59:15
1-й период
Павел Красковский 08:13
Александр Кадейкин 08:57
09:18 Андрей Степанов (М-А. Граньяни, С. Костицын)
13:45 Александр Кулаков
16:11 Александр Павлович
19:47 Александр Кулаков
Дмитрий Лугин 19:47
2-й период
Рушан Рафиков 22:42
Даниил Апальков (Е. Аверин) 23:23
26:00 Евгений Ковыршин (А. Гаврус)
Александр Кадейкин (Р. Рафиков) 27:29
35:07 Андрей Стась (С. Дрозд, А. Матерухин)
3-й период
41:23 Евгений Лисовец
Дмитрий Лугин 47:05
53:50 Кирилл Готовец
53:50 Бен Скривенс
Максим Тальбо 53:50
Максим Тальбо 53:50
Михаил Пашнин 56:43
Овертайм
60:00 Кристиан Хенкель
Якуб Накладал 60:00
Статистика
12 Штрафное время 18
5 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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