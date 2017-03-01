СМИ: СКА не планирует продлевать контракт с Юдиным

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник внутри команды, тренерский штаб еще не определился с дальнейшей судьбой молодого хоккеиста. .

В то же время отмечается, что соглашения с другими игроками обороны армейцев, которые истекают в текущем сезоне, будут продлены.

В 2013 году Юдин вызывался в юниорскую сборную России по хоккею, в 2013—2015 годах выступал за сборную U20, с которой в 2015 году стал серебряным призером чемпионата мира среди молодежных команд.

В текущем сезоне Юдин принял участие в 16 матчах СКА, в которых он не отметился результативными действиями (при показателе полезности «-6»).