«Спартак» проведет домашние матчи в следующем сезоне в «ВТБ Ледовом дворце»

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«Мы планируем, что все домашние матчи «Спартака» в следующем сезоне пройдут в «ВТБ Ледовом дворце», — сказал Жамнов.