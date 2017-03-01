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1 марта 2017, 18:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Спартак» проведет домашние матчи в следующем сезоне в «ВТБ Ледовом дворце»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Домашние матчи клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» в следующем сезоне пройдут в «ВТБ Ледовом дворце». Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

В нынешнем сезоне Спартак проводил матчи в Лужниках несколько игр прошли в ВТБ Ледовом дворце Увеличить
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«Мы планируем, что все домашние матчи «Спартака» в следующем сезоне пройдут в «ВТБ Ледовом дворце», — сказал Жамнов.

В нынешнем сезоне «Спартак» проводил матчи в «Лужниках», несколько игр прошли в «ВТБ Ледовом дворце». Московский клуб занял 13-е место в Западной конференции с 66 очками и не вышел в плей-офф.

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