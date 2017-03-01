Бюджет «Автомобилиста» в следующем сезоне составит 1,2 млрд рублей

«Бюджет на уровне 1,2 млрд рублей, следующий будет примерно такой же. Может быть, будет меняться с учетом того, каким образом будет формироваться окончательный вариант команды. Сейчас идет комплектация, и цифра будет зависеть от нее», — сказал он, добавив, что прочие затраты, в частности, приведение в надлежащий вид дворца спорта, составят еще порядка 250 млн рублей.

В мае 2016 года генеральный директор УГМК Козицын был избран новым президентом «Автомобилиста», Максим Рябков назначен директором. Руководивший клубом с февраля 2013 года Алексей Бобров покинул свой пост в начале апреля 2016 года.