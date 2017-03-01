Еременко третий месяц подряд признан лучшим вратарем в КХЛ
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в феврале. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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Голкипер одержал шесть побед в семи проведенных встречах, сделав один шатаут. Еременко отразил 95,24 процента бросков при коэффициенте надежности 1,42 гола за игру. В прошлых двух месяцах Еременко также признали лучшим голкипером.
Лучшим защитником стал игрок ярославского «Локомотива» Якуб Накладал, в восьми матчах одержавший вместе с командой шесть побед. Защитник ярославцев набрал в них 6 очков (4 шайбы + 2 передачи). Также чех нанес 24 броска по воротам и провел десять силовых приемов.
Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск), в восьми матчах одержавший шесть побед и набравший 8 (7+1) очков. 26 февраля, забросив шайбу в гостевом матче с «Куньлунем» Мозякин набрал 1000-е очко в отечественных чемпионатах.
Лучшим новичком стал нападающий Денис Алексеев («Адмирал»), в девяти проведенных матчах набравший 3 (2+1) очка.