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1 марта 2017, 12:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Автомобилиста» Голышев останется в клубе минимум до 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта./ТАСС/. Форвард екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» и сборной России Анатолий Голышев останется в команде минимум до 2019 года. Об этом сообщил ТАСС директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

По словам главного тренера Автомобилиста Владимира Крикунова нестабильное выступление Голышева в составе екатеринбургского клуба связано с его неопытностью. Увеличить
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«Контракт с Голышевым заключен на два года, у нас нет планов с ним расставаться. Мы планируем, что он будет здесь минимум до 2019 года», — сказал он.

По словам главного тренера «Автомобилиста» Владимира Крикунова, нестабильное выступление Голышева в составе екатеринбургского клуба связано с его неопытностью. «В прошлом году Голышев сыграл очень хорошо. Это молодой игрок, у него еще нет стабильного мастерства. А когда он приезжает в сборную, эмоции зашкаливают, поэтому там есть результат, а здесь нет», — пояснил Крикунов.

Голышев выступает в «Автомобилисте» с 2013 года. В нынешнем сезоне 22-летний форвард, являющийся серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года, стал победителем двух этапов Евротура в составе сборной России — в шести матчах турнира он набрал 6 очков (4 шайбы + 2 передачи).

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