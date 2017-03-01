«Спартак» продлит контракт с хоккеистом Стоа

Новое соглашение 29-летнего форварда с клубом будет рассчитано на два года. О том, когда контракт будет подписан, не сообщается.

Стоа был выбран клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» в 2005 году во втором раунде под общим 34-м номером, однако продолжил карьеру за команду университета Миннесоты. В 2007 году он вместе с молодежной сборной США завоевал бронзовые медали чемпионата мира. В системе «Колорадо» форвард дебютировал в 2009 году в фарм- клубе «Лейк Эри Монстерз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), первую шайбу на профессиональном уровне забросил 13 октября того же года.

В декабре 2009 года Стоа был вызван в состав «Колорадо», спустя месяц набрал первое очко в НХЛ, однако травма помешала ему закрепиться в основе, и он был возвращен в АХЛ, где завершил сезон-2009/10 с лучшим показателем по заброшенным шайбам среди новичков (23). Спустя три года он заключил соглашение с «Вашингтоном», за который провел в общей сложности лишь три матча и не набрал результативных баллов.

После пяти лет попыток закрепиться в НХЛ Стоа принял решение продолжить карьеру в КХЛ и в 2014 году заключил контракт с «Металлургом» из Новокузнецка, за который провел 933 игры и набрал 53 (30 шайб + 23 передачи) очка. За «Спартак» Стоа выступает с 2016 года, нападающий провел за клуб 57 встреч. «Спартак» по итогам чемпионата-2016/17 занял 13-е место в Западной конференции и не попал в плей- офф, Стоа забросил за московский клуб 22 шайбы, что является повторением снайперского рекорда «Спартака» в «регулярке», который ранее единолично принадлежал Штефану Ружичке.