«Салават Юлаев» наступил на те же грабли
Уфимцы снова упустил победу в основное время за несколько секунд до сирены. При этом команда стала играть хорошо. Но не настолько организовано, как «Ак Барс».
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Видимо, что-то случилось...
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УМАРК РЕЩИЛ ЗАБЫТЬ МОМЕНТ С ПРОПУЩЕННЫМ ГОЛОМ
За 44 секунды до конца третьего периода Кирилл Капризов сравнял счет и радовался этому так, словно команда победила. Я смотрел за Зинэтулу Билялетдинова, который ходил по лавке и качал головой от разочарования. Он, правда, понимал, что все к этому идет. До той шайбы уфицмы уже дважды устраивали
Но тут….
— Это потеря концентрации, — говорил после игры генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд. — Иначе никак это не объяснить. А что тут говорить еще?
Я ждал
Но у шведа, конечно, все спрашивали про нелепый гол.
— Знаете, я думаю, что мы пропустили, — сообщил он очевидную вещь. — И нам надо просто забыть этот момент. Просто не вспоминать его.
Но как забыть?
Кирилл Капризов пошел заниматься на тренажерах, и я успел догнать его, пока он не начал упражнения.
— Такую же ошибку мы допустили, как и в первой игре, — расстраивался он. — Главное,
Подошел Михаил Воробьев. Признался, что это он и Кирилл привезли всей команде бейсболки с турнира. И их носит практически каждый игрок.
«САЛАВАТУ» НЕ ДО ЭСТЕТИКИ
В день матча возник небольшой скандал. О том, что защитник Максим Гончаров был наказан большим штрафом, и пропустит встречу, мы уже знали. Удивляло, что Степан Захарчук не понес никакого наказания за фол против Антона Лазарева.
— Целый день я был на связи с судейским комитетом, — рассказывал Леонид Вайсфельд. — Говорю им, вы же признали, что нарушение правил было. Они соглашаются. Но, добавляю, мы внесли Лазарева в список травмированных. А это уже другой штраф.
— Непонятно, почему Степана не дисквалифицировали, — высказал я свои сомнения. — Если наказали одного, то накажите и другого.
— Но у Максима не первое наказание, так что здесь ничего искать не надо, — парировал Вайсфельд.
В коридоре метался Игорь Захаркин. Я представил, насколько ему трудно в этот момент, ведь он все продумал. И команда соблюдала его план на игру. До той роковой ошибки.
За день до матча главный тренер пригласил меня в кабинет и ответил вообще на все вопросы. В частности, по игре.
— Раньше вы говорили, что вам не нравится стиль казанского клуба, и обыграть их для вас было принципиально, — напоминаю я.
— Сейчас уже нельзя говорить о противоборстве эстетик. Мы находимся в неравных условиях. У нас слишком много травмированных, так что нам нужно побеждать за счет старания и трудолюбия, а не за счет того, что мы показываем
Травмированных меньше не становится. Весь стадион с замиранием сердца следит, как врач бежит к Томашу Мертлу, которого ударил в голову все тот же Степан Захарчук. Защитнику дают две плюс десять, но не это важно.
Но легионер встает на ноги и возвращается на лед. За день до этого я видел Теему Хартикайнена, который должен был выйти на
ШАНСЫ У УФИМЦЕВ ВСЕ РАВНО ЕСТЬ
Хоккей в Уфе проходит в
Клуб придумывает
— Помню, вы
— Я не так говорил, — сразу вспоминает он тот разговор. — Я говорил, что мне этим очень трудно заниматься. Конечно, если надо, то я смогу разобраться в маркетинге и других вопросах, но это просто не мое. Хотя я очень рад, как в Уфе относятся к болельщикам. Они бы и так ходили на хоккей, но им все равно стараются создать уютную атмосферу.
Постоянно полный стадион, много точек для питания, возле которых во время перерыва выстраиваются гигантские очереди. Но есть небольшой секрет. Спуститесь с трибун за две минуты до сирены — никого. Только как в такой серии оторвешься от игры?
Беда арены в Уфе — отсутствие единой
Внезапно подбегает тренер по физподготовке Брэндон Бови и начинает закрывать дверь.
— Не надо, — говорю. — Я так не увижу, кто выходит и не смогу позвать.
Но он не слышит, хотя русский язык после нескольких лет работы знает.
Но он все равно закрывает дверь. Все, «Ак Барса» нет. Вот что такое тренер по физподготовке.
Впрочем, не так страшно. На
Игорь Захаркин слушает, но, кажется, никого не слышит. Но как только ему дают слово, оживает и все четко объясняет. Говорит и про неоднородность линий в команде, и заверяет, что не все потеряно.
Но ведь так и есть. Несмотря на 13 бросков по воротам казанцев,
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