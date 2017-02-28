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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28925086/
28 февраля 2017, 21:28 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

У Захаркина осталась последняя пересдача

«Салават Юлаев» сравнял счет за 44 секунды до конца основного времени в третьем матче серии против «Ак Барса», но уже в следующей атаке Джастин Азеведо забросил победную шайбу.

Казанскому клубу остался один шаг до попадания в полуфинал Восточной конференции. Увеличить
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Теперь казанскому клубу остался один шаг до попадания в полуфинал Восточной конференции.

Мы часто ругаем Зинэтулу Билялетдинова. За скучный хоккей, несовременный стиль и весь тот консерватизм, который уже стал неотъемлемой частью его личности. И именно все эти качества стоили «Ак Барсу» третьего матча в серии.

Однако сегодня все было иначе. Билл смог перевернуть тактическую хоккейную доску и забрать себе чужое преимущество «белых» — домашней команды. Каждый шаг, каждое действие Игоря Захаркина было предугадано его противником, и все контрмеры успешно работали больше 59 минут. В чужую зону «Салават» заходил с еще большим трудом, чем в казанских играх, а если уж добирался туда и начинал позиционку — от бортов отклеивался только после адских мучений. И если бы гости не победили в основное время, то результат стоило бы обозвать ужасной несправедливостью.

Тринадцать бросков в створ совершил «Салават Юлаев» в сегодняшнем матче. Тринадцать! Да, треть уфимского нападения, способного к креативной игре, сидит в лазарете. Хартикайнен, Соин, два Макарова, Лазарев — никто из них бы не был лишним. Но и с теми, кто «остался в живых», можно было рассчитывать на нечто большее. Мало было не только бросков в створ: голевых моментов у «Салавата» набралось меньше, чем в любом из периодов третьей игры.

Самое удивительное — то, что хозяева чуть не спаслись. Гол уфимцев совершенно не вытекал из хода игры, но ультрамастерство — а на уровне КХЛ Умарк с Капризовым к носителям такого относятся — иногда работает вне всякой логики. Пас-выстрел шведа, класснейшее подправление капитана молодежки (из российских топ-форвардов только Кучеров умеет что-то подобное), и вся чудесная казанская игра, который превращала уфимскую карету в тыкву, могла обернуться звуком, ушедшим в пустоту.

Но Умарку и Капризову, какими бы мастеровитыми они ни были, все равно не хватает постоянного третьего партнера. Воробьев пока не готов к тому, чтобы «тащить» в плей-офф, Мертл — центр весьма средненький, ну, а Бодров с Коротковым — уж извините. И потому ведущее звено «Ак Барса» (Азеведо — Ткачев — Секач) их снова переиграло, заставив Игоря Захаркина наверняка мысленно посетовать, что у него-то под рукой таких крутых центров, как Владимир, сейчас нет.

Единственная проблема Ткачева, которая не позволяет (пока) назвать его звездой КХЛ — это реализация моментов. Он то в сборной запарывает несколько выходов «один в ноль» подряд, то в клубе доминирует на льду, но забивает лишь тогда, когда промазать уже невозможно.

Захаркина, конечно, жалко — после всех травм «Салавата» у нет ни своего Ткачева, ни много кого еще, из-за чего некогда интересная игра команды потухла, и равную борьбу с «Ак Барсом» вести невозможно. А Билл, пользуясь моментом, переигрывает извечного оппонента, словно тот не Профессор, а какой-то студент-двоечник. И осталась у него лишь одна, последняя пересдача.

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