У Захаркина осталась последняя пересдача

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Теперь казанскому клубу остался один шаг до попадания в полуфинал Восточной конференции.

Мы часто ругаем Зинэтулу Билялетдинова. За скучный хоккей, несовременный стиль и весь тот консерватизм, который уже стал неотъемлемой частью его личности. И именно все эти качества стоили «Ак Барсу» третьего матча в серии.

Однако сегодня все было иначе. Билл смог перевернуть тактическую хоккейную доску и забрать себе чужое преимущество «белых» — домашней команды. Каждый шаг, каждое действие Игоря Захаркина было предугадано его противником, и все контрмеры успешно работали больше 59 минут. В чужую зону «Салават» заходил с еще большим трудом, чем в казанских играх, а если уж добирался туда и начинал позиционку — от бортов отклеивался только после адских мучений. И если бы гости не победили в основное время, то результат стоило бы обозвать ужасной несправедливостью.

Тринадцать бросков в створ совершил «Салават Юлаев» в сегодняшнем матче. Тринадцать! Да, треть уфимского нападения, способного к креативной игре, сидит в лазарете. Хартикайнен, Соин, два Макарова, Лазарев — никто из них бы не был лишним. Но и с теми, кто «остался в живых», можно было рассчитывать на нечто большее. Мало было не только бросков в створ: голевых моментов у «Салавата» набралось меньше, чем в любом из периодов третьей игры.

Самое удивительное — то, что хозяева чуть не спаслись. Гол уфимцев совершенно не вытекал из хода игры, но ультрамастерство — а на уровне КХЛ Умарк с Капризовым к носителям такого относятся — иногда работает вне всякой логики. Пас-выстрел шведа, класснейшее подправление капитана молодежки (из российских топ-форвардов только Кучеров умеет что-то подобное), и вся чудесная казанская игра, который превращала уфимскую карету в тыкву, могла обернуться звуком, ушедшим в пустоту.

Но Умарку и Капризову, какими бы мастеровитыми они ни были, все равно не хватает постоянного третьего партнера. Воробьев пока не готов к тому, чтобы «тащить» в плей-офф, Мертл — центр весьма средненький, ну, а Бодров с Коротковым — уж извините. И потому ведущее звено «Ак Барса» (Азеведо — Ткачев — Секач) их снова переиграло, заставив Игоря Захаркина наверняка мысленно посетовать, что у него-то под рукой таких крутых центров, как Владимир, сейчас нет.

Единственная проблема Ткачева, которая не позволяет (пока) назвать его звездой КХЛ — это реализация моментов. Он то в сборной запарывает несколько выходов «один в ноль» подряд, то в клубе доминирует на льду, но забивает лишь тогда, когда промазать уже невозможно.