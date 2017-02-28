«Хорошая игра была сегодня. Готовимся к следующему матчу. Мы играем против сильной команды, поэтому забить Сведбергу не так просто.



Если говорить о прошлой игре, то силовой приём Захарчука, я считаю, был правильный, игровой, хоккейный. Он не прыгал, не скакал, мы внимательно посмотрели. А вот когда Гончаров клюшкой бил в лицо, вот это подлость, я считаю. А у Захарчука был нормальный, хороший силовой приём. Ну жёсткий. У него своя игра», — цитирует Билялетдинова пресс-служба уфимского клуба.