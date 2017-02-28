Билялетдинов: Хит Захарчука был правильным, а удар Гончарова — подлость
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в четвёртом матче первого раунда
плей-офф (2:1, 3−1 в серии).
«Хорошая игра была сегодня. Готовимся к следующему матчу. Мы играем против сильной команды, поэтому забить Сведбергу не так просто.
Если говорить о прошлой игре, то силовой приём Захарчука, я считаю, был правильный, игровой, хоккейный. Он не прыгал, не скакал, мы внимательно посмотрели. А вот когда Гончаров клюшкой бил в лицо, вот это подлость, я считаю. А у Захарчука был нормальный, хороший силовой приём. Ну жёсткий. У него своя игра», — цитирует Билялетдинова
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