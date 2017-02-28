Игорь Захаркин: Игроки у меня были вяленькими… Но верим в подвиг

— Хорошая игра была. Готовимся к следующему матчу, — главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов всегда умеет объяснить хоккейные тонкости.

— Мне показалось, что у игроков «Ак Барса» было чуть больше сил. Или они играли организованнее. И мы не могли добраться до ворот. Нам хотелось бы почаще бросать. Но не получилось, — признал главный тренер «СЮ» Игорь Захаркин.

— А получилось то, что мы опять пропустили за несколько секунд до конца. Теперь попробуем сотворить чудо.

— Зинэтула Хайдярович, как вы прокомментируете игру своего защитника Степана Захарчука, его удаление в прошлом матче, переквалифицированное в «5+20». А в этом матче в одной из первых смен он получил «2+10».

— В прошлой игре, я считаю, силовой прием Захарчука был правильным. Игровой, хоккейный. Никто не прыгал, не скакал. Мы внимательно посмотрели.

А вот когда Максим Гончаров бил клюшкой в лицо нашему игроку — вот это подлость. А у Захарчука был нормальный хороший силовой прием. Ну, жесткий, да.

— Эта игра на грани фола — инициатива Захарчука или установка тренера?

— Это у него своя игра.

— «Салават Юлаев» уже не в первый раз пропускает на последних секундах. Это такая карма у команды?

— Это невнимательность отдельных игроков. Всегда ведь, когда забивается гол, кто-то виноват. Мы посмотрели на видео, разобрались. А в игре бурлят эмоции. Каким-то образом шайба оказалась у 51-го номера (Джастин Азеведо). Так бывает.

— На этот раз «Салават Юлаев» нанес лишь 13 бросков, из которых шесть — у защитников. В чем дело? Проблема в том, что не могли пройти среднюю зону?

— Нет. При такой системе обороны «Ак Барса» мы играли лучше в предыдущем матче. Просто ребята отдали много эмоций и сил. До конца не восстановились, поэтому сегодня они были вяленькими, не доводили шайбу до ворот. Было мало позиционных атак. Причина в этом.

— Как переломить ход серии при счете 1−3?

— Мы будем стараться, биться. Но у нас неоднородные линии. В этом смысле «Ак Барс» сильнее, чем мы. Делаем все, что можем. Однако не знаю, насколько хватит сил.

В то же время я знаю, что всегда есть место подвигу. Стимул в том, что мы можем закончить серию в следующем матче. Думаю, этот эмоциональный всплеск позволит ребятам найти внутренние резервы.