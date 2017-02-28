Андерсен, Коукал, Губин, Моня, Щитов и другие хоккеисты покидают «Автомобилист»

В числе тех, с кем принято прекратить сотрудничество вратарь Иван Лисутин, защитники Никлас Андерсен, Никита Щитов и Валерий Васильев, а также нападающие Константин Волков, Дмитрий Моня, Петр Коукал, Александр Романов и Олег Губин.



Контракты Лисутина, Андерсена, Щитова, Волкова, Губина, Коукала, Мони и Романова были рассчитаны до 30 апреля 2017 года. Соглашение с защитником Валерием Васильевым, чей контракт действовал до 30 апреля 2018 года, будет расторгнуто.